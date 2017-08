RÃ©Ã©quilibrage du marchÃ© pÃ©trolier : Un dÃ©fi majeur

Après une légère hausse la semaine dernière, les prix de pétrole reculaient de nouveau, hier en cours d’échanges européens.

Le baril de l’or noir n’a donc pas rebondi. Cela contredit catégoriquement toutes les estimations de certains experts en la matière quant à la hausse des prix par rapport à la tenue prochaine de la réunion du Comité technique conjoint des pays OPEP et des pays non-OPEP (JTC) qui se tiendra les 7 et 8 août à Abu Dhabi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 51,64 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 37 cents par rapport à la clôture de jeudi dernier. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude « (WTI) pour le contrat de septembre cédait 41 cents à 48,62 dollars. Autant de questions se posent sur le rééquilibre du marché pétrolier. Les accords de réduction de la production peuvent-ils réellement résorber les excédents d’offre ? Les signataires de ces accords ont respecté à la lettre près les closes de cet accord ? En clair, plusieurs investisseurs, ont affiché leurs pleines inquiétudes quant à une possibilité de l’augmentation des exportations de l’OPEP. Cela dit, il n’y a toujours pas de confiance vis-à-vis des décisions prises par les signataires de ces accords, ce qui a en conséquence engendré la baisse des prix de cette source énergétique. Ce non-respect de l’accord a incité l’organisation et ses partenaires à l’organisation prochaine de cette réunion. Au vu de cette crise, on constate également que les producteurs indépendants de pétrole non conventionnel veulent coûte que coûte profiter au maximum de cette situation marquée principalement par la hausse des prix afin d’augmenter leurs coûteuses extractions, au risque de déséquilibrer le marché sur le long terme. Globalement, pour faire face à cette situation, les pays producteurs de pétrole sont dans l’obligation de se concerter, pour, notamment, trouver des solutions adéquates à long terme. Sinon, la crise va certainement continuer, et les objectifs fixés ne seront pas réalisés. En effet, durant cette prochaine réunion technique, il sera question, entre autres, de mieux comprendre les difficultés et les obstacles rencontrés par certains pays de l’OPEP et non OPEP d’évaluer la façon dont les niveaux de conformité peuvent être améliorés dans le but de parvenir plus rapidement à un marché mondial du pétrole rééquilibré, au profit des producteurs comme pour les consommateurs. La complexité du marché pétrolier, le Comité ministériel conjoint de suivi des pays de l’OPEP et des pays non OPEP (Jmmc) ne cesse d’afficher sa pleine confiance et conviction quant à l’enregistrement du marché pétrolier mondial d’»une tendance vers un rééquilibrage». Depuis le début de l’année, l’OPEP et onze autres pays, dont la Russie, sont engagés dans une réduction de leur production devant durer jusqu’en mars 2018; afin d’atténuer l’excès d’offre qui pèse sur les cours.

Makhlouf Ait Ziane