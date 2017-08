Regard : La mode Ã  quel prix ?

C’est fou comme on est négligent, voire fataliste quand, il s’agit de préserver sa santé. On est disposé à « parier » même ses yeux, en cette période caniculaire. Que ne ferait-on pas, ces jour-ci, pour une paire de lunettes de soleil— peu importe qu’elle soit de mauvais choix— histoire d’être dans l’air du temps. Renoncer à cet accessoire, pour beaucoup, est carrément à éliminer. La coquetterie est

« borgne ». Elle se fait souvent au détriment de choses, de détails aussi essentiels. En effet, les lunettes de soleil reviennent, chaque été, pour être le produit le plus vendu, chez-nous. C’est devenu même un commerce juteux pour tous ces vendeurs à la sauvette qui pullulent, à l’approche de l’été, envahissant les rues pour proposer aux passants le fameux «objet», souvent dénaturé de sa vocation première, à savoir protéger les yeux des rayons de soleil, avec toutes ces pâles copies de marques connues, vendues un peu partout. On se passe sur la qualité, la santé, mais sans doute pas de ce qui est considéré comme « extra » vital aux yeux des mordus de la mode. La contrefaçon, bien entendu, gangrène aussi ce produit qui semble devenir un bon filon, à faire même bon ménage avec la saison estivale. Encore une fois l’appât des prix bas constitue une véritable menace, à prendre très au sérieux, par le consommateur qui coure de gros risques en achetant ces produits, fabriqués, très souvent, avec des verres et des matières non traités, voire, dangereuses. L es mises en garde et les rappels à l’ordre des spécialistes n’arrivent toujours pas à faire revenir les clients à de meilleurs sentiments. Aujourd’hui, éviter le port de ces lunettes, fabriquées avec du plastique et du verre recyclé, est plus que nécessaire et devrait même faire l’objet, tous les jours, de rencontres et d’espaces de sensibilisation, dans les quartiers pour expliquer les dégâts que peut causer une paire de soleil bon marché. C’est un fait, éviter le pire, passe, avant tout, par la prévention.

Samia D.