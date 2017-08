Canicule : Des risques Ã©levÃ©s

Une forte poussée de chaleur sévit dans notre pays, ces derniers jours. Des pics de température qui dépassent les 40°C, doublés de taux d'humidité atteignant les 90% perturbent les citoyens dans leurs comportements habituels et leur santé.

Par ce temps chaud, au cours de la journée, rares sont ceux qui risquent leur vie en mettant le nez dehors, sans y être obligés. Et même ceux qui restent à l’ombre des arbres ou des hangars sont obligés de recourir à des éventails pour se donner un peu d’air frais. Les privilégiés qui ont la possibilité de profiter de l’air conditionné se plaignent du mauvais rendement de leurs appareils de climatisation, poussés à fond mais qui n’arrivent pas à rafraîchir les locaux, à cause de la forte chaleur et de la fluctuation de la tension électrique.

Même à la tombée de la nuit, la température ne baisse pas. La chaleur est suffisamment forte pour perturber le sommeil de ceux qui ne disposent pas de l’air conditionné dans leurs chambres. Aussi, par temps de canicule, les ventilateurs ne sont pas d’un grand secours car ils brassent de l’air chaud. Sur les lieux de travail, il n’est pas rare de voir les gens bâiller en expliquant qu’ils n’arrivaient pas à trouver le sommeil durant la nuit à cause de la forte chaleur…

La canicule est devenue un problème de préoccupation majeure : le sujet est au centre des conversations des algériens partout dans les bureaux, dans les marchés, dans les transports en commun… La canicule continue toujours d’occuper les esprits. Il faut dire que les maximales dépassent les 38° degrés au niveau des wilayas du Nord et les 45° au Sud, selon les prévisions météo, ce qui n’est pas à la faveur des personnes vulnérables, à savoir, les bébés, les personnes âgées et les malades chroniques.

Les médecins conseillent de veiller particulièrement sur ces couches fragiles. Mais personne n’est à l’abri des ennuis de santé liés à la forte chaleur.

Les polycliniques et les hôpitaux ont vu un rush des patients qui n’ont pas pu supporter cette forte chaleur. Les urgences de plusieurs hôpitaux de la capitale algéroise étaient saturées, dimanche, en raison des fortes chaleurs qui ont incommodé un grand nombre de malades, notamment des personnes âgées, a-t-on constaté.

De nombreux malades se sont présentés aux services des urgences pour divers maux tels que des céphalées, des malaises, des déshydratations et des douleurs abdominales.

Au CHU Mustapha-Pacha, la salle d’attente était prise d’assaut par des malades dont la plupart étaient contraints d’attendre leur tour dans les couloirs, en raison de l’absence de places dans les boxes d’accueil.



Faire preuve de vigilance



Les patients admis dans ce service souffraient pour la plupart de maladies chroniques, et leur cas s’était aggravé à cause de la chaleur et du jeûne, a indiqué un des médecins du service.

S’agissant des patients hypertendus, le même médecin a fait savoir que leur état s’était aggravé à cause d’une exposition prolongée au soleil.

Au service des urgences de l’hôpital de Kouba, les cas les plus graves étaient relatifs aux cardiopathies et aux hypertensions artérielles et les malades présentaient des vertiges et des maux de tête.

Au même service, les ambulanciers ont fait évacuer un sans domicile fixe, retrouvé, qui a eu un malaise aux alentours de l’hôpital suite à une exposition prolongée au soleil.

Les autres cas d’admission aux urgences étaient liés aux intoxications alimentaires et aux troubles gastriques à cause de la consommation de fruits non lavés. D’autres malades ont été hospitalisés pour des déshydratations et souffraient d’hypotension et de sécheresse des muqueuses. Les médecins recommandent aux patients de faire preuve de vigilance en période de canicule, de boire beaucoup d’eau, d’avoir une alimentation équilibrée. Ils conseillent également aux personnes âgées, souffrant de maladies chroniques, de se présenter aux urgences en cas de sensation de vertige et de forte fatigue.

Ils estiment que «la chaleur fatigue toujours, elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur, et la pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.»

Ils nous ont expliqué que «les patients viennent consulter, pour la plupart d’entre eux, pour des céphalées, gênes respiratoires, des hypertendus et des diabétiques qui ne supportent pas la chaleur.»

Les médecins conseillent la population à être alertée en cas d’une vague de fortes chaleurs par les symptômes que sont les maux de tête, l'envie de vomir, la soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche, et enfin, la confusion mentale. Dans ces cas-là, ils conseillent d’appeler la protection civile ou de se déplacer vers les centres de santé les plus proches de chez eux. Ils est préférable de fermer les volets et les rideaux des façades du logement exposées au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à celle intérieure et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes ou de le faire, en cas d'impératifs, tôt le matin ou tard le soir.

De rester à l’abri d'une exposition prolongée au soleil, de boire suffisamment et d'éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine.

Wassila Benhamed