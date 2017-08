AÃ¯n Defla : Saisie de 25 qx de pomme de terre avariÃ©e

Les éléments de la Gendarmerie Nationale de Khémis Miliana (Aïn Defla) viennent de saisir 25 qx de pomme de terre avariée que le propriétaire s’apprêtait à jeter dans un oued limitrophe de la ville, a-t-on appris du commandant de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de cette localité.

Au cours d’un contrôle routinier effectué sur la RN 4, les gendarmes ont arrêté un camion dont la fouille a permis de trouver 25 qx de pomme de terre impropres à la consommation que le propriétaire était sur le point de le jeter dans l’oued Soufaye limitrophe de la ville, a indiqué le commandant Djouldane Djelloul, en marge d’une opération inopinée de lutte contre la criminalité lancée mercredi en soirée dans les régions de Khémis Miliana et Djendel.

Une fois les procédures réglementaires achevées, un PV a été dressé à l’encontre du mis en cause avant de le présenter aux instances judiciaires, a précisé la même source. 91 bouteilles de boissons alcoolisées de diverses marques ont par ailleurs été retrouvées pratiquement au même endroit, a signalé la même source.

S’exprimant sur l’opération inopinée ayant ciblé les fiefs de la criminalité à Khémis Miliana et Djendel, le responsable de la police judiciaire du groupement de la Gendarmerie nationale de Aïn Defla, le commandant Mouhalel Sofiane a déclaré qu’elle visait à lutter contre le crime sous toutes ses formes en vue de prémunir les citoyens de ses effets nuisibles.

Cette opération vise également à arrêter les personnes condamnées dans des affaires criminelles et qui sont recherchées par les services de sécurité et les instances judiciaires, a-t-il ajouté.

La même opportunité a également permis de mettre en évidence la place qui échoit au citoyen dans l’équation sécuritaire, a-t-on précisé de même source, invitant le citoyen à signaler tout comportement qu’il juge à même de porter atteinte à l’ordre public en appelant le 10 55. Dans le sillage de cette opération inopinée, une campagne de prévention contre les accidents de la route a été organisée au profit des automobilistes en vue de les sensibiliser sur les risques encourus par l’excès de vitesse et le non-respect du code de la route, particulièrement durant la saison estivale caractérisée par un grand trafic sur les routes proches du littoral.

(APS)