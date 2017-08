Plus de 50 dÃ©charges sauvages Ã©radiquÃ©es Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj : La nature respire

Plus de 50 décharges sauvages de déchets solides et ménagers ont été éliminées dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj par les services de la Direction locale de l’environnement, a indiqué, mercredi dernier, la directrice du secteur, Rafika Belhadj.

Ces décharges illicites ont été éradiquées dans les grands groupements d’habitation et plusieurs tonnes de déchets solides ont été acheminées vers la décharge publique du chef-lieu de wilaya, a précisé à l'APS la même responsable, soulignant que le reste des points noirs ont été pris en charge par le Fonds national de l'environnement et de dépollution (FEDEP).

Soulignant que le phénomène de dépôt de déchets en forêts et dans l'environnement immédiat des groupements d’habitation a connu une recrudescence durant ces dernières années, Mme Belhadj a affirmé que les autorités locales s'emploient à lutter contre ces agissements en éliminant de nombreux ''points noirs'' constatés à travers la capitale des Biban.

La persistance de certains citoyens et également des propriétaires d'unités industrielles à jeter leurs déchets sur les bords des routes, en forêts et dans des lieux isolés, limitrophes aux groupements d’habitation, notamment dans les zones rurales, est à l’origine de la prolifération des décharges sauvages qui constituent un danger pour la santé et une menace pour l'environnement, a-t-elle détaillé.

Mme Belhadj a rappelé, dans ce contexte, qu’une convention de coopération a été signée entre l'Algérie et la Corée du Sud, entre l’Institut coréen de l’industrie et technologie de l’environnement et l’Agence nationale des déchets (AND) afin de bénéficier de l’expérience de ce pays dans le domaine de la gestion des ordures ménagères, dans le cadre du plan directeur de gestion des déchets. Un projet pilote a été lancé dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, où 26 hectares ont été réservés dans la commune de Rabta pour la concrétisation de partenariat, a-t-elle noté, indiquant que ce projet porte sur la collecte, le transport, la récupération, le tri et le recyclage des déchets, ainsi que leur incinération et enfouissement.

Elle a ajouté que les déchets ménagers qui font l’objet de tri, dans le cadre de ce projet, seront exploités dans le secteur agricole comme engrais naturels.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj dispose de deux centres d’enfouissement technique (CET), implantés dans les zones de Boumerked et d’Ain Aghourt dans la région est, et une décharge publique intercommunale, située dans la commune de Rabta qui reçoit les ordures ménagères des localités d’El Ach, de Rabta, de Kesour et de Hemadia, a signalé la directrice de ce secteur.

Une autre décharge sauvage a été éliminée dans la zone de Medjana, a-t-elle souligné, indiquant que le terrain utilisé comme décharge a été transformé en zone d’activités. (APS)