Natation, Championnat dâ€™AlgÃ©rie open : Domination du GS PÃ©troliers

La première journée du championnat d'Algérie de natation open, qui a débuté jeudi à la piscine de l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a été marquée par la domination du GS Pétrolier et la distinction de Lounis Khendriche (NR Dely-Ibrahim) en battant l'ancien record national dans les 800 mètres nage libre. Le GS Pétroliers a remporté 04 médailles d'or parmi 08, le NR Dely-Ibrahim 02 médailles, OC Alger et ASPTT 01 médaille chacun. Quant aux dames, Amel Melih (GS Pétrolier) a remporté la médaille d'or avec un temps de 26:43 tandis que sa coéquipière Sarah Hadj-Abderrahmane a monté sur la première marche du podium dans les 100m (papillon) avec un temps 1:04.45 . Pour les 400 m (4 nages), Ghada Maldji de OC Alger a été classée première avec un temps de 5:41.95, tandis que les dames du GS Pétrolier ont remporté de l'or dans les 200m (4 nages) avec un temps de 9:15.87. Concernant les résultats des Messieurs, le nageur international Oussama Sahnoun (GSP) a remporté la médaille d'or avec un temps de 24.76 dans les 50m (papillon). Pour sa part, Abdellah Ardjoune (ASPTT) a décroché l'or dans les 200 m Dos avec un temps de 2:04.80. Le nageur Moncef Balamane de NR Dely-Ibrahim s'est distingué à son tour en remportant la médaille d'or dans les 100m Brasse avec un temps 1:04.85. Pour sa part, le nageur international du NR Dely Brahim, Lounis Khendrich, a pulvérisé son record d'Algérie du 800 m nage libre, avec un chrono (8:14.92), sachant que l'ancien record à son actif était de (8:18.53). « Dieu merci, j'ai pu battre le record d'Algérie , deux semaines après l'avoir obtenu lors du championnat inter-wilayal», a déclaré à l'APS M. Khendrich qui ajoute: « Ce n'était pas facile de battre ce record vu que j'ai déjà essayé sur le 200 m papillon». « Je remercie mon entraineur, Ali Menacri et ma famille qui me soutiennent depuis le début». Pour sa part, Majda Chibarka (Groupement pétrolier) a affirmé à l'APS: «Je suis contente de notre médaille d'or. Le début de la compétition (4x200 Nage libre) était difficile, mais nous avons tourné les choses en notre faveur jusqu'au bout. J'espère qu'on continuer sur cette voie». La compétition nationale se poursuivra demain vendredi avec les épreuves des séries le matin à partir de 08:30, tant dis que les finales auront lieu vers les coups de 17h00. Le championnat d'Algérie de natation Open (toutes catégories/messieurs-dames), a débuté jeudi à la piscine de l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) et s'étalera jusqu'à lundi, avec la participation de 448 nageurs dont 116 dames, représentant 58 clubs issus de 18 ligues.



Lounis Khendriche (NR Dély iBrahim) pulvérise son record d’Algérie du 800m

Le nageur du NR Dely Brahim, Lounis Khendrich, a pulvérisé son record d'Algérie du 800 m nage libre, lors de la finale de la distance disputée jeudi à la piscine du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Khendrich, avec un chrono de 8:14.92, a amélioré de quatre secondes son ancien record (8:18.53). «Je suis très content de battre à nouveau le record d'Algérie du 800 m, une semaine après l'avoir obtenu lors du championnat interwilayas. Ce n'était pas facile de battre ce record, vu que j'ai déjà essayé sur le 200 m papillon», a déclaré Khendrich à l'APS. «Je remercie mon entraîneur, Ali Manceri, et ma famille qui me soutiennent depuis le début et me donnent la force pour battre des records», a-t-il ajouté. La deuxième place de la finale du 800 m est revenue à Imed Tchouar (RT Ain-Turk) avec un chrono de 8:44.61, devant son coéquipier Abdelkader Bendahmane (8:51.96).