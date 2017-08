Transfert du siÃ¨cle : Neymar quitte le BarÃ§a

L'attaquant brésilien Neymar a formalisé son départ du FC Barcelone au terme d'une journée de suspense, jeudi, en payant directement au club les 222 millions d'euros de «clause libératoire» prévus dans son contrat, selon un communiqué du Barça. «Cet après-midi, les représentants légaux de Neymar Jr. se sont rendus aux bureaux du club et ont réalisé le paiement des 222 millions d'euros représentant l'indemnisation de rupture unilatérale et sans raison du contrat unissant les deux parties», a annoncé le Barça, quelques heures après le refus de la Ligue espagnole de valider le paiement. Le club indique qu'il «enverra à l'UEFA tous les détails de cette opération afin de déterminer les responsabilités disciplinaires émanant de ce cas».

Le joueur de 25 ans reprend ainsi sa liberté pour pouvoir rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Il est désormais attendu à Paris vendredi, selon des sources aéroportuaires dans la capitale française, pour finaliser son transfert. Ce paiement a eu lieu au terme d'une journée de suspense: Neymar devait normalement payer le montant de cette clause libératoire à la Ligue espagnole de football, elle-même chargée de transférer l'argent au club vendeur, mais la Liga avait rejeté jeudi matin le chèque. Le président de la Liga, Javier Tebas, mène en effet une grande offensive médiatique contre le PSG, détenu par un fonds souverain du richissime Qatar, qu'il présente comme un «club-Etat» pratiquant le «dopage financier».

De son côté, la Ligue française (LFP) avait réagi en demandant officiellement à son homologue espagnole de ne pas bloquer le transfert et en déclarant «soutenir» le PSG. L'UEFA avait pour sa part affirmé à l'AFP qu'elle étudierait les détails du transfert pour s'assurer qu'il respecte le fair-play financier.

Il a signé un contrat de cinq ans avec le PSG

L'attaquant brésilien Neymar s'est engagé pour cinq ans avec le club français Paris Saint-Germain (PSG) et donnera une conférence de presse au Parc des Princes vendredi à 13h00 (11h00 GMT), a annoncé jeudi soir dans un communiqué le club de football. Neymar sera présenté au public à partir de 15h45 samedi, avant le premier match de la saison en Ligue 1 du club de la capitale, à domicile face au promu Amiens (17h00). Il avait résilié son contrat avec le FC Barcelone dans l'après-midi avec le règlement de la clause de cession de 222 millions d'euros. «Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l'un des plus compétitifs et les plus ambitieux. Le plus grand challenge, ce qui m'a motivé à rejoindre mes nouveaux coéquipiers, est d'aider le club à gagner les titres dont ses supporters rêvent. L'ambition du Paris Saint-Germain m'a séduit, autant que la passion et l'énergie qu'il suscite», a déclaré le joueur dans le communiqué. «J'ai passé quatre ans en Europe et je suis prêt à relever le défi.

Dès aujourd'hui, je ferai tout pour aider mon équipe à gagner, ouvrir de nouveaux horizons à mon club et donner du bonheur à des millions de supporters à travers le monde», a-t-il ajouté. «C'est avec une immense joie et beaucoup de fierté que nous accueillons Neymar Jr au sein du Paris Saint-Germain», s'est pour sa part réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. «Neymar Jr est aujourd'hui l'un des tout meilleurs du football mondial. Sa culture profonde de la victoire, sa grande force de caractère et son sens du leadership font de lui un très grand joueur. Il va nous apporter une énergie très positive». «En six ans, nous avons construit un projet ambitieux qui nous a déjà conduit au plus haut niveau du football national et européen. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Neymar Jr, j'ai la conviction que nous allons nous rapprocher, avec le soutien fidèle et fervent de nos fans, de la réalisation de nos plus grands rêves», a-t-il ajouté.