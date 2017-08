JSK : Le stage en Tunisie compromis

La situation de la JSK va de mal en pis. Nous écrivions ici que le dossier de l’entraîneur n’est pas tout à fait clos, en dépit de la venue de l’Italien Enrico Fabro, et c’est le cas de le dire puisqu’au jour d’aujourd’hui, la situation se complique.

Incontestablement, ce que vit la JSK cet été est sans précédent dans sa longue et glorieuse histoire, puisque l’équipe, en stage en Tunisie depuis mercredi, s’entraîne seule, les cadres ayant fait office de coach d’un jour, faute d’avoir asséné une situation qui va droit vers le pourrissement.

En effet et comme on s’y attendait, le duo Rahmouni-Moussouni, à qui Hannachi a mis fin aux fonctions, samedi, refuse de partir tant leur licenciement ne leur est pas signifié par écrit. Pis, ils se sont présentés tous les deux à Gammarah et avaient bien l’intention de reprendre leur travail comme si de rien n’était. « Nous sommes signataires d’un contrat en bonne et due forme, et jusqu’à preuve du contraire il n’a pas été résilié», a déclaré Mourad Rahmouni qui a pris le soin de se déplacer avec un huissier de justice pour faire valoir ses droits en cas d’empêchement.

Ce qui fut fait justement, puisqu’après avoir assisté à la séance matinale de loin, Malik Asselah, ayant assuré l’intérim, les deux entraîneurs ont été empêchés de monter dans le bus lors de la séance de l’après-midi. Le chef de délégation a reçu, en effet, l’instruction de les empêcher de s’approcher de l’équipe. Devant se méli-mélo, la séance du soir a été tout simplement annulée. A la place, les joueurs se sont contentés d’un footing sur une plage bondée de monde et des exercices en salle.

Pendant ce temps-là, l’Italien Fabro est resté dans sa chambre refusant de prendre ses fonctions en présence de Rahmouni et Moussouni qui lui ont signifié d’entrée qu’ils ne comptaient pas jeter l’éponge. Etant donné qu’il n’a pas encore signé son contrat et qu’il voulait éviter toute confrontation, il a choisi de rester sur le carreau pour le moment.

Le début de stage des Kabyles vire, du coup, au ridicule. Avec trois entraîneurs sur place, mais personne pour assurer les entraînements, les joueurs ont exigé la présence de Moh-Chérif Hannachi pour essayer de trouver une issue à cette crise.

Ce qui ne risque pas de se faire présentement, le président kabyle étant actuellement en vacances au Maroc.

Devant cet état de fait, certaines sources n’écartent pas la possibilité de voir la JSK rentrer au pays plus tôt que prévu.

Amar Benrabah