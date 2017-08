Angleterre : Alexis Sanchez restera Ã  Arsenal

L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger a une nouvelle fois assuré jeudi que son attaquant vedette chilien Alexis Sanchez ne serait pas transféré et qu'il acceptait sa décision. "Ma décision est claire, il restera, et il la respectera, a déclaré Wenger lors d'une conférence de presse. C'est aussi simple que cela". L'attaquant de 28 ans, à qui il ne reste qu'un an de contrat, avait animé la rubrique transfert cet été. Il avait été annoncé régulièrement du côté de Manchester City, du Bayern Munich ou du Paris-Saint-Germain. Mais Arsène Wenger s'est toujours montré intraitable sur le sujet, souhaitant conserver l'international chilien, voire même le prolonger. "Je pense qu'il sera avec nous cette saison, et si nous avons la possibilité de le garder pour plus longtemps, nous le ferons", a dit Wenger, refusant de rentrer dans le détail des négociations. Sanchez avait pourtant exprimé à des médias chiliens son envie de jouer la Ligue des Champions, que les Gunners ne disputeront pas pour la première fois depuis 20 ans. Mais l'attaquant ne s'est plus exprimé depuis et a finalement repris le chemin de l'entraînement mardi. Retardé par une grippe, il a retrouvé ses coéquipiers mardi, après avoir bénéficié de repos supplémentaire, pour avoir participé à la Coupe des Confédérations en Russie. Interrogé sur les suites du mercato londonien, le manageur des Gunners a refusé de commenter les situations de Mesut Ozil, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere et Kieran Gibbs, dont les contrats arrivent à expiration en 2018. Mais il a confirmé que l'attaquant espagnol Lucas Perez devrait quitter le club, barré par plusieurs autres attaquants, dont le nouveau venu français Alexandre Lacazette.