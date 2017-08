JO-2024 : Paris se Â« rÃ©jouit Â» de pouvoir retrouver la flamme olympique

Paris s'est "réjouie" mardi de pouvoir retrouver "enfin" la flamme olympique en 2024, cent ans après l’avoir accueillie suite à l’accord trouvé entre le comité d'organisation de Los Angeles, la ville rivale, et le Comité international olympique (CIO) pour que la ville américaine organise les jeux Olympiques de 2028. Au début du mois de juillet, les deux villes avaient déposé leurs dossiers de candidature pour organiser les JO de 2024. Le CIO avait acté la double attribution des jeux Olympiques 2024 et 2028, leur laissant ainsi la possibilité de trouver un accord, sinon la décision sera prise par vote le 13 septembre à Lima. Lundi soir, la mégapole californienne a annoncé son intention d’organiser les JO de 2028, laissant ainsi la porte grande ouverte pour la capitale française afin de pouvoir retrouver la flamme olympique en 2024. Dans ce cadre, les deux villes et le CIO doivent signer un accord avant la validation le 13 septembre lors de la 130e session du CIO à Lima. Le président français, Emmanuel Macron, s'est "réjoui", dans un communiqué, d'une étape "très importante vers l'obtention des jeux (Olympiques) pour la France en 2024 après la décision de Los Angeles". Il a dit rester "très engagé pour faire gagner la candidature de la France avec tous les Français, les sportifs, les collectivités et l'ensemble des partenaires engagés dans cette candidature". Même si la décision de Los Angeles est de bon augure pour Paris, après trois échecs (1992, 2008 et 2012), le comité d’organisation de Paris-2024 semble retenir son enthousiasme et ne veut pas crier victoire avant l'annonce finale. Le président du Comité national olympique français (CNOSF), Denis Masseglia, s’est félicité, lui, de ce pas "décisif" et a salué l'"esprit" dans lequel se déroule le processus initié par le CIO. De son côté, le coprésident de Paris-2024, Tony Estanguet, a indiqué, mardi dans un communiqué, "être fier de collaborer avec le CIO et nos amis à Los Angeles pour trouver la meilleure solution pour les villes candidates", alors que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a précisé que les discussions entre les deux villes candidates et le CIO vont se poursuivre tout au long du mois d'août, soulignant que la France "va proposer aux membres du CIO l'accord le plus ambitieux possible pour l'avenir de l'olympisme". Inquiétudes La décision d’attribuer les JO-2024 à Paris n’est pas encore définitivement prise que les citoyens français commencent à s’alarmer sur une "dérive financière", craignant un effet boomerang sur leur vie quotidienne alors que les ménages réclament de plus en plus moins d’impôts. "On sera vigilant parce que l'argent public est rare et il faut l'investir à bon escient pour financer intelligemment le modèle économique des JO. C'est de la dépense d'investissement et pas de fonctionnement", a tenté de rassurer mardi sur RMC et BFMTV le secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie et des Finances, Benjamin Griveaux. "Quand vous investissez, vous créez de la richesse", a-t-il ajouté, expliquant que pour le cas des JO "plusieurs centaines de milliers d'emplois vont être créés". Le village olympique devrait coûter environ 1,3 milliard d’euros, sur une enveloppe globale de 6,2 milliards d’euros et prendra en charge, avec 17.000 lits, l’hébergement de plus de 10.000 athlètes et leurs entraîneurs sur 51 hectares. Ce qui fera que 85% des athlètes logeraient à moins d’une demi-heure de leur lieu de compétition et 22 sites de compétition seraient situés dans un rayon de 10 kilomètres autour du village olympique, selon les indications données par la ville de Paris qui a prévu le renforcement des transports autour des sites des JO. La facture de 6,2 milliards d’euros connaîtra, selon des observateurs, une augmentation "certaine" comme ce fut le cas pour Pékin, Athènes, Rio et Londres. Selon une étude du Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges, publiée l’année passée, l'impact des Jeux à Paris pourrait être de l'ordre de 5,3 à 10,7 milliards d'euros, avec un nombre de création d'emplois compris entre 119.000 et 247.000 sur les périodes 2017-2024 et même au-delà.