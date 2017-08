Syrie : L'armÃ©e reprend le contrÃ´le de plusieurs rÃ©gions

Une opération menée avec succès par l'armée syrienne jeudi dans une région désertique au sud de Raqqa, fief de l'organisation terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) en Syrie, a permis de reprendre le contrôle de plusieurs régions et villages, ont rapporté des médias, citant une source militaire. Selon cette source, citée par l'agence Sputnik, «les villages de Huweja Shanan, d'al-Rahba et d'al-Sabka, ainsi que la région pétrolifère d'al-Jaraih et 30 km de la rive sud de l'Euphrate ont été libérés».

La source a expliqué que l'opération militaire dans cette région a été lancée le 14 juillet. «Pour le moment, on peut dire qu'un grand nombre de terroristes de Daech a été éliminé», selon la même source. En outre, plusieurs centaines de terroristes ont été blessés. L'armée a détruit «330 véhicules, 12 états-majors, 3 chars, 2 véhicules blindés de combat, 3 dépôts de munitions et 11 canons d'artillerie de divers calibres», a précisé l'interlocuteur de l'agence. Selon lui, «parmi les terroristes abattus se trouvaient des citoyens tunisiens, libyens, marocains et saoudiens, ainsi que des ressortissants tchétchènes». Jusqu'à récemment, les terroristes disposaient de trois bastions en Syrie et en Irak: Mossoul, Raqqa et Deir ez-Zor. Le 10 juillet dernier, les autorités de Baghdad ont annoncé la libération du premier. Le second est attaqué avec le soutien de la coalition américaine par les Forces démocratiques syriennes, composées essentiellement d'unités kurdes. Selon les dernières informations, elles ont réussi à rétablir le contrôle sur 50% de la ville.