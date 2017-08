NuclÃ©aire dans la pÃ©ninsule corÃ©enne : La Chine a pris des Â«mesures importantesÂ»

La Chine a pris des «mesures importantes» pour aider à résoudre le problème nucléaire dans la péninsule coréenne, a affirmé la secrétaire d'Etat adjointe américaine pour l'Asie-Pacifique, Susan Thornton. Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes sur la prochaine visite du secrétaire d'Etat Rex Tillerson en Asie du Sud-Est, Mme Thornton a indiqué mercredi que Washington avait remarqué «les mesures importantes... honnêtement sans précédent» prises par la Chine pour accroître la pression sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC). «Nous constatons une détermination croissante de sa part pour prendre des mesures afin de faire face à la situation sérieusement (...) Nous et la Chine avons le même objectif : la dénucléarisation de la péninsule coréenne», a noté Mme Thornton. C'est la deuxième fois en deux jours que des représentants du département d'Etat américain contredisent les propos du président Donald Trump, qui a récemment tweeté que la Chine «ne fait RIEN pour nous... que parler» concernant le dossier nucléaire dans la péninsule coréenne Mardi, M. Tillerson a déclaré au cours d'un point de presse que les Etats-Unis cherchaient à «travailler en partenariat avec la Chine» dans le but de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, et qu'ils ne considéraient pas les Chinois responsables de la situation.

Ces remarques interviennent quelques jours après le tir d'un second missile balistique intercontinental (ICBM) par la RPDC le 28 juillet, après son premier essai le 4 juillet. La RPDC a confirmé que ce dernier tir visait à simuler la portée maximale du missile, qui selon Pyongyang peut atteindre tous les territoires des Etats-Unis. La Chine a toujours appelé à des solutions négociées au problème nucléaire dans la péninsule coréenne. Liu Jieyi, représentant permanent de Chine auprès de l'ONU, a déclaré, lundi, que son pays était fermement opposé à toute violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris les essais nucléaires et balistiques menés par la RPDC. La Chine appelle la RPDC et d'autres pays concernés à «éviter les mots ou les actes qui pourraient aggraver la situation dans la région, ce qui va à l'encontre des objectifs du Conseil de sécurité.» La Chine travaille avec la Russie afin de présenter une feuille de route pour la mise en œuvre de la paix régionale et des objectifs du Conseil de sécurité, a déclaré le diplomate chinois lors d'une conférence de presse de l'ONU.