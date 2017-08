Rencontre Lavrov et Tillerson Ã  Manille : Les relations russo-amÃ©ricaines au menu

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et son homologue américain, Rex Tillerson, ont convenu, jeudi, lors d'une conversation téléphonique, de se réunir ce week-end à Manille pour leur première rencontre depuis que Washington a pris des sanctions qui ont provoqué la fureur de Moscou, a annoncé la diplomatie russe. La rencontre entre MM. Lavrov et Tillerson se fera en marge du forum annuel de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), qui se tiendra du 6 au 8 août dans la capitale philippine, a précisé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Ils comptent évoquer les relations entre leurs deux pays, qui sont plus mauvaises que jamais. Le Congrès américain a voté de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, que Donald Trump a promulguées mercredi. Le président américain a toutefois pris ses distances avec ce texte «très imparfait» qui contrecarre sa volonté d'améliorer les relations avec Moscou. Il a jugé jeudi «très dangereux» l'état de ces relations. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a dénoncé pour sa part ces nouvelles sanctions comme «une déclaration de guerre économique totale contre la Russie», qui marquent «la fin des espoirs russes pour une amélioration des relations avec la nouvelle administration américaine».

Lors de leur conversation téléphonique, MM. Tillerson et Lavrov ont aussi évoqué la Corée du Nord, qui devrait être, en raison de l'accélération de ses programmes balistique et nucléaire, le principal sujet de discussion lors du forum de l'Asean consacré à la sécurité dans la région asiatique. «M. Lavrov a appelé les parties impliquées à la retenue et à la reprise rapide du processus de pourparlers» dans la péninsule coréenne, a ajouté la diplomatie russe dans son communiqué.