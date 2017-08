Dans la lucarne : Moussouni et Rahmouni rÃ©sistent

Il est certain que tout le monde sait que la JSK, lors de l’exercice qui vient de s’écouler, n’avait réussi à assurer son maintien qu’in-extrémis. L’équipe, faut-il le rappeler, avait vécu un de ces mauvais parcours depuis son accession en 1968. Il faut dire que l’instabilité, le recrutement massif chaque année que dieu fait, explique un peu les difficultés des canaris de jouer les premiers rôles. Pourtant, leur président, Mohand Chérif Hannachi, est à la tête du club depuis presque un demi-siècle. Son expérience aurait dû être profitable pour son club, surtout qu’il est le doyen des présidents algériens. Ceci dit, le club phare de la Kabylie végète désormais dans les profondeurs du classement général et, à chaque fois, il est «sauvé par le gong». Lors de la saison qui vient de s’achever, tout s’est décidé dans l’ultime journée de la Ligue1. Il faut dire que l’arrivée en fanfare du duo Rahmouni-Moussouni a été bien acceptée par les milieux sportifs de la région. On a estimé qu’il s’agissait «enfants du club» et qu’ils allaient tout faire pour s’investir pour aider le club à rester parmi l’élite. On peut dire qu’ils ont tout fait pour atteindre l’objectif tracé, eux qui avaient quitté précipitamment le MCSaïda (Ligue2) qui jouait, pourtant, l’accession. Aujourd’hui, tout est fini et la JSK est restée en Ligue1. Le duo du staff technique de la JSK avait même entamé le stage de préparation, à Tikjda. Selon les intéressés, ce fut une grande réussite, surtout que les joueurs avaient bien travaillé en se donnant à fond. Contre toute attente, ils sont limogés pour on ne sait quelle raison. Les intéressés sont ébahis et, le moins que l’on puisse dire, ne veulent pas quitter leur poste du fait qu’ils estiment qu’ils n’ont rien reçu d’officiel mettant fin à leur relation de travail. Entre-temps, Hannachi vient de nommer Fabbro à la tête de la barre technique et son préparateur physique, Scarpellino est venu avec lui. Pour tous les supporters de la JSK, le stage de l’équipe à Gammarth (Tunisie) va se dérouler sans accrocs. Voilà que les deux ex-entraîneurs de la JSK ont décidé d’y être eux aussi du fait qu’il n’y a rien d’officiel qui leur interdit d’être présent avec l’équipe. Comme le président est au Maroc pour passer ses vacances d’été le « flou « risque de planer au niveau de la barre technique de la JSK. Fabbro qui n’a rien compris à quitter le stage furieux, selon certaines informations. Moussouni et Rahmouni, selon eux, sont disposés à partir, mais qu’ils soient payés du fait qu’ils ont signé un contrat de 14 moins. Pour le moment, si l’on se fie à leurs propos, ils n’ont rien reçu comme argent. Et ils sont prêts à tout faire pour percevoir leur du. Ce n’est pas normal de travailler sans être payé en retour. Toujours est-il, ce feuilleton commence à lasser les fans de la JSK qui ne comprennent plus ce qui se passer au sein du club le plus titré d’Algérie avec l’ESS. Il est évident qu’une pareille situation de conflit ne peut aider l’équipe à aller de l’avant, même si elle arrive à effectuer un bon recrutement. On espère que les responsables de ce club parviennent à trouver une solution afin d’éviter une telle configuration avec deux staffs techniques. Ce n’est ni normal ni logique !

Hamid Gharbi