Les Â« Best Â» de la Fifa dÃ©cernÃ©s le 23 octobre Ã  Londres

Les «Best» de la Fifa, récompensant les meilleurs joueuse, joueur et coach de l'année, seront remis le 23 octobre lors d'une cérémonie à Londres, a annoncé jeudi l'instance. Il s'agit de la deuxième édition des «Best», créés à la suite de la fin du partenariat avec France Football qui décerne son Ballon d'Or. L'an passé, le Portugais Cristiano Ronaldo avait été élu joueur Fifa de l'année. Au total, neuf prix seront remis le 23 octobre dont un nouveau, celui du meilleur gardien, décerné à l'issue d'un vote d'anciens joueurs, de gardiens de but et d'attaquants. La Fifa diffusera à partir du 17 août les premières listes des joueuses et joueurs en lice pour le prix.