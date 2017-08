Coupe arabe des clubs : Al FayÃ§ali de Jordanie premier finaliste

L'équipe jordanienne d'Al-Fayçali s'est qualifiée pour la finale de la Coupe arabe des clubs champions de football en battant son homologue égyptienne d'Al-Ahly 2-1 (mi-temps: 2-0), mercredi soir à Alexandrie (Egypte) en demi-finale. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Dominique Mendy (26e) et Ahmed Fethi contre son camp (37e) pour Al-Fayçali et Walid Azarou pour Al-Ahly (90e+8). Le représentant jordanien, déjà tombeur du Ahly (1-0) et du NA Husseïn-Dey (1-0) en phase de poules, affrontera en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale entre l'ES Tunis et le FUS de Rabat.