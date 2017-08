Conférence de presse de Lucas Alcaraz : « J’ai sélectionné les meilleurs »

Schémas et tableaux à l'appui, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a tenu, jeudi, à l'occasion d'une conférence de presse au Centre technique de Sidi Moussa, à expliquer ses choix par rapport à la liste des joueurs convoqués en sélection nationale des locaux (A’), confrontée à son homologue libyenne pour le compte des éliminatoires du CHAN-2018, prévu au Kenya.

Je me suis basé principalement sur les rencontres de la sélection olympique lors du tournoi de Rio 2016 et des matchs disputés au Jeux de la Solidarité Islamique à Bakou 2017 pour établir ma liste. Certes, on ne peut pas être partout, mais je peux vous dire qu'avec mon staff nous avons supervisé beaucoup de matchs. Aussi, nous nous sommes servis d'un logiciel spécialement conçu pour analyser les donnés individuelles de chaque élément. Je pense qu'on a sélectionné les meilleurs. On peut se tromper sur un choix. Je n'en disconviens pas. Cependant, on ne peut remettre en cause le travail effectué par le staff technique”, a déclaré le technicien espagnol, qui a saisi l'occasion pour nier toute influence ou ingérence du président de la FAF. «En trente ans de métier, personne ne m'a dicté ce que je devais faire ou influencé mes choix. Ni le président Zetchi ni l'entraîneur du PAC, mon compatriote Nogués, ne m'ont dicté mon choix. Je pense avoir pris les meilleurs éléments du moment. D'ailleurs, en ce qui me concerne, il n'y a pas deux sélections nationales. les joueurs convoqués pour cette sélection des locaux peuvent à tout moment être appelés en équipe première. C'est dans ce sens que j'ai établi ma liste”, a-t-il indiqué, en soulignant : “La liste des 23 joueurs retenus pour les deux rencontres de ce tour éliminatoire sera tranchée à l'occasion de la dernière séance de cette première partie de stage qui s'achève le 04 août. Les éléments concernés reprendront le travail le 07 août, avant le départ à Constantine deux jours plus tard.» Pour rappel, sur les 29 convoqués, Alcaraz a fait appel à six joueurs du nouveau promu en Ligue Une, le PAC, et sept autres de l'USMA, en prévision de la double confrontation face à la Libye les 12 et 18 août. A propos du choix de Constantine, le coach national s'est réjouit de jouer dans un grand stade. «Avec le président de la fédération nous avons fait le choix d'essayer de jouer un peu partout en Algérie. C'est une bonne chose et un avantage pour nous d'écouler à Constantine dans un grand stade et sur une bonne pelouse. Pour ce qui est des conditions climatiques, il va falloir s'adapter. On n'a pas d'autres choix. D'ailleurs, nous essayons de décaler à chaque fois nos séances du soir pour permettre au groupe de s'entraîner dans la fraîcheur. Ce qui me préoccupe, surtout, c'est la condition physique des joueurs et leur état de forme en cette période délicate. Il ne faut surtout pas se tromper dans le dosage des efforts et les programmes d'entraînement pour chaque élément afin d’éviter tout risque de blessure”, a souligné le technicien espagnol, avant de parler du futur adversaire des Verts. «Nous avons réuni le maximum d'informations concernant cette sélection libyenne, qui n'est pas tout à fait le première équipe du pays puisqu'elle sera amoindrie de ses quatre joueurs pros. Nous avons une idée plus ou moins précise sur son effectif, sa manière de jouer et bien évidement ses forces et ses faiblesses.»

A noter que le défenseur du PAC, Atal, n'a finalement pas été retenu dans cette sélection dans la mesure où il s'est engagé avec le club de première division belge, Courtrai, alors que l'attaquant de l'ESS Amokrane à été libéré pour cause de blessure.

Rédha M.

Aucune blessure n’est à déplorer

Les joueurs de la sélection algérienne des joueurs locaux (A') ont bouclé mardi la première phase de préparation, consacrée à l'aspect physique sans déplorer de blessure, en prévision de la double confrontation contre la Libye dans le cadre du dernier tour qualificatif du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévu au Kenya en 2018, a indiqué mercredi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel Le sélectionneur national, l'Espagnol Lucas Alcaraz, a programmé un match d'application mardi en soirée. «Tous les joueurs ont pris part à ce match qui a été riche en enseignements», précise la même source. L'équipe nationale A', composée de 28 éléments, poursuit son programme bi-quotidien jusqu'à vendredi, date de la libération des joueurs avant de réintégrer le stage lundi, selon la FAF. L'objectif tracé est de décrocher un billet pour la prochaine édition du CHAN, une épreuve mise sur pied en 2009 et à laquelle l'Algérie n'a participé qu'une seule fois, soit en 2011 lorsqu'elle avait terminé 4e de la deuxième édition abritée par le Soudan. Plusieurs joueurs convoqués par Alcaraz viennent juste de débuter la préparation d'intersaison avec leurs clubs respectifs, ce qui pourrait compliquer davantage la tâche des Verts face à un adversaire constitué dans sa majorité d'éléments de la sélection A, donc habitués à évoluer ensemble, contrairement à l'équipe algérienne qui est en phase de construction. Les coéquipiers de la nouvelle recrue du MC Alger Sofiane Bendebka rallieront Constantine le 9 août pour poursuivre leur préparation en vue du match aller programmé au stade Chahid-Hamlaoui le 12 août (20h45). Au lendemain de cette rencontre, les Verts retourneront à Sidi Moussa pour continuer le travail jusqu’au 16 août, date de leur départ vers Tunis, d'où ils rejoindront la ville de Sfax qui accueillera le match retour le 18 août.

Déclarations

Tayeb Meziane (attaquant) : «Le retour à l'entraînement après les vacances est toujours difficile, mais la reprise se déroule dans d'excellentes conditions. Nous travaillons avec le staff technique sur le programme tracé par le sélectionneur national Lucas Alcaraz, avec du bi-quotidien, afin de créer la cohésion nécessaire entre tous les joueurs du groupe avant d'affronter la Libye en aller et retour. Nous nous attendons à ce que les gradins du stade Hamlaoui de Constantine soient remplis pour nous encourager lors de la première confrontation face aux Libyens. Pour ma part, j'ai fait ma formation depuis les petites catégories dans les différentes sélections nationales et maintenant que je suis en A', mon objectif est de gagner une place en équipe première.»



Brahim Boudebouda (défenseur) : «La préparation pour la double confrontation face à la Libye se déroule très bien. Le groupe est au complet et il n'y a pas de blessés. Le premier match à Constantine sera décisif pour assurer la qualification avant de jouer le match retour en Tunisie. Vu que c'est le début de saison, notre travail est axé sur les aspects physiques et tactiques, les joueurs réagissent bien aux conseils de l'entraîneur Alcaraz. C'est un plaisir d'évoluer en A' aux côtés des joueurs du cru, c'est un groupe talentueux qui peut aller loin.»



Mohamed Boulaouidate (attaquant) : «Je suis très heureux de ma convocation avec l'équipe A', je vais travailler très dur pour gagner une place de titulaire lors de la double confrontation face à la Libye. Nous avons entamé la préparation avec le coach Alcaraz et le message de l'entraîneur national passe très bien vu qu'il y a tout le temps un traducteur avec nous. C'est vrai que j'ai débuté la préparation en retard avec le NAHD, mais j'ai joué les matchs du championnat arabe qui m'ont permis de retrouver du rythme. Le plus important, c'est d'être prêt le jour J et d'appliquer les consignes du coach pour décrocher cette qualification au CHAN.»