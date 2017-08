Prisonniers politiques sahraouis : Le Polisario appelle au respect du droit international

Le Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, a appelé jeudi les organisations internationales à collaborer au respect «scrupuleux» du droit international humanitaire en faveur des prisonniers sahraouis détenus par le Maroc.

Le Front Polisario appelle «instamment les organisations internationales à collaborer au respect scrupuleux du droit international en matière humanitaire et pour ce qui a trait aux prisonniers sahraouis en veillant, notamment, à ce que les personnes protégées détenues puissent recevoir la visite des délégués du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l'article 143 de la Quatrième Convention», a déclaré à l’APS M’hamed Khaddad, membre du secrétariat national du Front Polisario et coordinateur du Front Polisario avec la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental (Minurso). Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali, vient d’envoyer une lettre au président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans laquelle il a rappelé que les prisonniers politiques devaient être jugés et détenus en territoire occupé sous peine de commettre une violation grave des dispositions de la Quatrième Convention de Genève. Il a également rappelé la nécessité d'»enquêter de manière impartiale sur les tortures auxquelles les prisonniers ont été soumis», exhortant le CICR à «intervenir» auprès des autorités d’occupation pour «mettre fin à l’ensemble de ces violations et veiller à ce qu’ils soient traités conformément aux normes du droit international humanitaire et notamment la Quatrième convention de Genève qui vise à protéger les civils», a précisé M. Khaddad qui était de passage à Paris. Le Front Polisario, dont la déclaration d’adhésion aux conventions de Genève a été acceptée en 2015 par le gouvernement suisse, Etat dépositaire des dites conventions, a déploré la situation «préoccupante» dans laquelle se trouvent les prisonniers politiques sahraouis détenus par les autorités marocaines et notamment les prisonniers de Gdeim Izik, a-t-il ajouté, réaffirmant qu’il est «fermement déterminé» à appliquer les Conventions de Genève dans le conflit qui l’oppose au Maroc depuis l’invasion, condamnée par les Nations unies, du territoire du Sahara occidental. Le Front Polisario a indiqué que l’article 2 commun aux quatre Conventions de Genève précise que la Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation, soulignant que les personnes civiles qui se trouvent sur le territoire occupé du Sahara occidental «ne peuvent être privées, en aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice des Conventions et que l’article 4 de la Quatrième Convention protège ‘’les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes’’». Le Front Polisario rappelle, dans ce cadre, que «la puissance occupante qu’est le Maroc est liée, notamment pour la durée de l’occupation, par les dispositions relatives à l’interdiction des déportations et à l’interdiction de la soumission à la torture et/ou tout autre traitement dégradant», exigeant que les prisonniers de Gdeim Izik et tous les autres prisonniers soient en application de l’article 76 de la Quatrième Convention transférés dans les territoires. «Le mouvement de libération du Sahara occidental, a expliqué Khaddad, considère que de telles déportations constituent des violations graves de la Quatrième Convention», demandant qu’il soit «immédiatement et définitivement mis fin à ces déportations».



Des enfants sahraouis demandent la libération des prisonniers de Gdeim Izik



Les enfants sahraouis bénéficiant du programme «Vacances en paix» dans la communauté de Madrid ont demandé lors d’une cérémonie d’accueil organisée en leur honneur, la libération des prisonniers politiques du groupe de Gdeim Izik condamnés récemment à de lourdes peines par un tribunal marocain. Ces petits ambassadeurs de la cause sahraouie reçu par le ministre de la communauté de Madrid chargé des affaires sociales et des politiques familiales, Carlos Izquierdo, ont porté des pancartes et des banderoles demandant la libération des prisonniers sahraouis injustement et illégalement condamnés à des peines de prison sévères allant de 20 ans à la perpétuité. Ces jeunes enfants ont également scandé d’autres slogans demandant l’indépendance du Sahara occidental. Pour le responsable espagnol, «cette rencontre est unique pour tout le monde et constitue un moyen de créer un pont entre les cultures et d’exprimer les vœux de la paix et de la solidarité que tout le monde partage». De son coté, le responsable sahraoui de ce groupe, Abidin Buchraya a tenu à souligner le rôle important joué par les organisations et la société civile espagnoles dans sa lutte quotidienne pour «la paix et la liberté au Sahara occidental», tout en remerciant les familles madrilènes qui ont «ouvert leurs maisons pour accueillir les enfants sahraouis.» Au cours de cette cérémonie durant laquelle, les enfants sahraouis n’ont pas cessé de scander des slogans favorables à la cause sahraouie, le président de la fédération madrilène des associations solidaires avec le Sahara occidental, José Luis Sampedro, a tenu à rappeler «la situation difficile que vit la population sahraouie en demandant à la communauté de Madrid de continuer à aider le peuple sahraoui tout en la remerciant pour toutes les aides déjà fournies.» Par ailleurs, le mouvement espagnol de solidarité avec le Sahara occidental poursuit sa mobilisation en organisant diverses actions de solidarité notamment avec les prisonniers politiques de Gdeim Iizk. Dans cette optique, l’association des Amis du peuple sahraoui du Camp de Gibraltar a appelé jeudi à une manifestation qui sera organisée le samedi prochain, devant le consulat du Maroc à Algesiras en solidarité avec les prisonniers du groupe de Gdeim Izik. Cette association a également fait appel aux citoyens du camp de Gibraltar et aux différents partenaires pour «exprimer leur horreur face à cette situation d’injustice en participant massivement à ce rassemblement». Le président de cette association, Pablo Bianchi, a indiqué que «le camp de Gibraltar démontrera une fois de plus sa sensibilité à la cause du peuple sahraoui, avec qui nous partageons des années de solidarité et même des liens familiaux, après 100 ans de colonisation du territoire et plus de 40 ans d’oubli». Les grandes villes espagnoles, telles que Madrid, Barcelone, Valence, Séville et d’autres villes ont abrité à la fin du mois de juillet, d’imposants rassemblements en solidarité avec les prisonniers de Gdeim Izik qui ont été sévèrement et illégalement condamnés ? De lourdes peines par un tribunal marocain suite à un procès décrié par les observateurs internationaux et entaché d’irrégularités. Le mouvement espagnol de solidarité avec la cause sahraouie dans toute sa composante syndicale, politique et autres a demandé «l’annulation des condamnations, le respect du droit international, la libération des prisonniers en exigeant une enquête indépendante», dans le cadre du comité des droits de l’Homme des Nations unies afin de clarifier les événements qui ont suivi le démantèlement du camp de Gdeim Iizik.