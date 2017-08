USA : Nouvel opus de Carlos Santana

Le célèbre guitariste américano-mexicain Carlos Santana a de grandes ambitions pour son nouvel album de reprises, réalisé avec le groupe à succès The Isley Brothers pour «faire tomber» le plus de «murs» possibles dans le monde. Cette «musique médicale», comme la décrit le guitariste, consiste en un album de reprises, intitulé Power of Peace (Pouvoir de la paix), comprenant des titres célèbres revisités par l'interprète de Black Magic Woman, dont Higher Ground de Stevie Wonder ou l'hymne écologiste de Marvin Gaye Mercy Mercy Me (The Ecology). A 70 ans, Carlos Santana, né et ayant grandi au Mexique avant de devenir américain, a un pied de chaque côté du mur que veut construire le président des Etats-Unis, le long de la frontière américano-mexicaine. Power of Peace a été enregistré en près de quatre jours à Las Vegas en présence de Ron Isley, mais également de son plus jeune frère Ernie, guitariste, et sa femme, batteuse, Cindy Blackman Santana qui a participé à l'enregistrement. Le guitariste passé à la postérité avec sa prestation lors du festival de Woodstock, en août 1969, dit vouloir prolonger cette collaboration avec Ron Isley et envisage même une tournée. «Nous voulons faire le tour du monde», dit-il, «pour faire tomber plus de murs dans les têtes». (APS)