Restauration des monuments historiques dâ€™Oran : Une sociÃ©tÃ© turque remporte le marchÃ©

Suite à un avis d’appel d’offres international, une société turque vient de remporter le marché de l’achèvement, réaménagement et mise à niveau de la carcasse de l’ex-hôtel Châteauneuf converti en siège de l’APC d’Oran, a-t-on appris de M. Salim Fekir, vice-président de l’Assemblée communale d’Oran. L’exécution des travaux de ce projet, dirigé par la direction de construction et de l’urbanisme (DUC) en tant que maître d’ouvrage délégué, devrait être lancée prochainement. Selon le même responsable, la commune d’Oran s’est impliquée dans les différentes phases de lancement du projet, entre autres la conception, le choix de l’entreprise et des matériaux, etc. Le budget de ce marché est de l’ordre de 200 milliards englobant étude et réalisation, ajoute la même source. Une fois achevée et réaménagée, l’ex-carcasse de l’hôtel Châteauneuf devra regrouper l’ensemble des services administratifs de la commune d’Oran. Quant au siège de l’hôtel de ville, sis à la place du 1er-Novembre qui connaît, à son tour, des travaux de restauration, devra accueillir le cabinet du président de la commune. En mai dernier, le leader africain de l’industrie sidérurgique, en l’occurrence Tosyali-Algérie, s’est engagé officiellement à prendre en charge la restauration de deux monuments historiques à Oran remontant à l’époque ottomane, à savoir le palais du Bey-Mohamed-El-Kebir et la mosquée du Pacha. Une convention cadre permettant la concrétisation de cette action a été signée au siège de l’assemblée communale de la ville d’Oran, en présence du wali d’Oran, de l’ambassadeur de Turquie en Algérie, des représentants du ministère de la Culture et de l’agence gouvernementale turque des sites archéologiques. À cette occasion, l’ex-wali d’Oran, Abdelghani Zaâlane, actuellement ministre des Transports et des Travaux publics, avait indiqué que cette opération est le couronnement de plusieurs rencontres entre les deux parties. «Le gouvernement algérien a approuvé la proposition du groupe Tosyali-Algérie de prendre en charge la restauration de ces deux monuments historiques. Cette société, qui a déjà offert à Oran la mosquée Émir- Abdelkader (en cours de réalisation) est en train de s’ouvrir sur son environnement», avait-il assuré. Dans le même registre, le même responsable a fait savoir qu’une opération d’extension de la place 1er-Novembre sera lancée dans quelques semaines. Il a ajouté que l’institution militaire a décidé de quitter la place abritant depuis des années le centre territorial d'information relevant de la 2e Région militaire. Ce dernier va occuper un nouvel édifice, ce qui permettra à la ville de récupérer son ancien siège, a-t-il précisé. Abdelghani Zaâlane s’est dit confiant quant à la réussite de ce partenariat entre le groupe Tosyali et les autorités algériennes, et que «le palais du Bey et la mosquée du Pacha seront prochainement intégrés dans le circuit touristique de la ville». Il convient de rappeler que des spécialistes de l'agence gouvernementale turque des sites archéologiques «Tica» se sont rendus à Oran, il y a quelque temps, où ils ont procédé à un état des lieux du Palais du Bey Mohamed El-Kebir et de la mosquée Pacha, situés dans le vieux quartier de Sidi El-Houari.

Amel Saher