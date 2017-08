Le Coin du copiste : rÃ©cital poÃ©tique au Fiofa

Le moins que l’on puisse dire sur la 10e édition du Fiofa, en dehors des échos qui nous sont parvenus par voie de presse, est que la manifestation cinématographique d’envergure internationale aura bien travaillé son organisation qui s’est déroulée dans la capitale de l’Ouest. Bien sûr, on ignore si l’affluence en cette période estivale a été importante, mais une chose est sûre, la programmation a tenu compte d’une alléchante sélection de films arabes et algériens de facture récente et dont les thématiques traitées sur le plan fictionnel sont d’actualité. Un bon point donc pour les organisateurs qui ont fait venir de loin des stars du grand écran et des réalisateurs qui ont bien joué le jeu de la compétition, sachant l’importance culturelle d’un tel événement. Rien n’a été omis, outre les projections de longs métrages à succès qui ne sont pas encore dans le calendrier de l’agenda international, et l’Algérie fait bien en invitant les scénaristes de tous bords à telle enseigne que l’on pourrait parler d’un festival de Cannes-bis à forte dominance «arabe». Beaucoup de films ont crée la surprise et l’intérêt du public qui ne devait certainement pas s’attendre à une sélection d’aussi bonne qualité. Et, cerise sur le gâteau, les responsables ont choisi, en sus des représentations, de faire la part belle aux activités annexes, comme les conférences et récitals musicaux. On notera ainsi qu’en marge de ce festival très étoffé que le Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran aura laissé libre cours à l’inspiration des poètes arabes qui ont déclamé, en se faisant accompagner par des musiciens, des vers qui ont séduit l’assistance conviée à découvrir et à écouter des vers libres inspirés de la vie et de la prose énoncée avec une certaine emphase dans la parole du poète. On citera ce récital animé par l’Égyptien Ahmed Bakhit qui a tout spécialement été invité par la direction de la culture de la wilaya d’Oran. «Le poète, accompagné du violoniste Nasser Bey, a gratifié l’assistance en déclamant ses œuvres. Il a entamé sa soirée par un poème dédié à la ville d’Oran, pour ensuite dire des textes sur l’amour, la patrie ou encore la résistance. Une heure durant, la soirée a été ponctuée, entre autres, par des lectures de textes du poète algérien Adel Sayad, et d’un jeune Oranais féru de poésie, qui a été invité par l’Égyptien», écrit, dans une de ses correspondances, un journaliste de Liberté. La soirée a attiré le public, car, outre la poésie, des discussions passionnées ont été au centre du débat sur ce genre littéraire. «Influencé dans son écriture par le Syrien Nizar Qabbani, Ahmed Bakhit, diplômé de l’université du Caire, est professeur et critique de rhétorique au département de littérature comparée de la faculté des études arabes et islamiques. Il a quitté l’université du Caire pour s’adonner à sa passion : l’écriture. Depuis, il a publié de nombreux recueils, tels que Samt Al Khalim, et a reçu diverses distinctions en 2005 et 2008», peut-on lire dans cet article, en guise de conclusion.

