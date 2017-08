CinÃ©ma : Dunkerque garde la tÃªte du box-office

Dunkerque, l'épopée de l'évacuation de 400.000 soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est maintenu en tête du box-office nord-américain, tandis que Valérian, de Luc Besson, plongeait encore plus bas, selon des chiffres définitifs publiés lundi par Exhibitor Relations.

Le film du réalisateur britannique Christopher Nolan, ovationné par la critique et qui reste au sommet une semaine après sa sortie, a récolté 26,6 millions de dollars, ce week-end, dans les salles obscures américaines et canadiennes, soit 101,3 au total. Il est talonné par une nouveauté, le Monde secret des émojis, une «app-aventure» dans laquelle ces bonshommes représentant les expressions faciales et des émotions prennent vie. Ce film d'animation a rapporté 24,5 millions pour son premier week-end à l'affiche, malgré des critiques abyssales : il n'a récolté que 7% d'opinions favorables sur l'agrégateur de critiques Rottentomatoes.Com. La comédie Girls Trip, avec Queen Latifah et Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, recule en troisième position, avec 19,6 millions pour sa deuxième semaine sur grand écran. Au total, le film a généré 65,1 millions. (APS)