Lutte contre les atteintes aux biens culturels : Plus de 300 piÃ¨ces archÃ©ologiques saisies

Durant le 1er semestre de l’année 2017, les unités de la Gendarmerie nationale ont traité 33 affaires dans le domaine des atteintes contre les biens culturels, ayant conduit à l’arrestation de 40 personnes et la saisie de 331 pièces archéologiques de différentes époques historiques (romaine, almohade, ottomane et aghlabide).

Les nouvelles saisies démontrent une fois de plus l’efficacité de la stratégie adoptée par les services de la Gendarmerie nationale en matière de lutte contre le pillage des biens culturels. Ces mêmes pièces archéologiques et historiques sont en réalité très demandées par des collectionneurs qui ne reculent devant rien et mettent le prix fort pour acquérir des pièces très rares qui ont marqué l’histoire des civilisations. Les affaires les plus traitées concernent les fouilles illégales, la vente illicite et la contrebande de pièces archéologiques, avec un taux de 46%, a-t-on appris auprès de la cellule de communication du Commandement de la Gendarmerie nationale. Dans ce cadre, les unités de la Gendarmerie nationale ont participé à la découverte de 7 sites archéologiques au niveau des wilayas de Sétif (2 sites), Mila, El-Tarf, Khenchela, Tébessa et Médéa (un site pour chaque wilaya). Concernant la répartition géographique, le nombre d’affaires traitées par les auxiliaires de la justice le plus élevé a été enregistré dans la région-est du pays, plus particulièrement dans les wilayas suivantes : Khenchela, Sétif, Tébessa, El-Tarf, Batna et Bordj Bou-Arréridj, avec pas moins de 17 affaires, soit un taux de 52 %, suivie par la région centre avec un taux de 27%, ce qui représente au total 09 affaires traitées, à travers les wilayas de (Tipasa, Blida, Médéa et Msila) et la région-Ouest avec 7 affaires constatées dans la wilaya de Tlemcen, soit un taux de 21%. Les numismatiques (pièces de monnaie et médailles antiques) représentent les biens culturels les plus prisés par les trafiquants avec un taux de 67% des objets saisies, en raison de la facilité avec laquelle ils peuvent être transportés, dissimulés et écoulés sur le marché. La plus grande saisie a été réalisée dans la wilaya d’El-Tarf (86 pièces), suivie par les wilayas de Mila (67 pièces), Tlemcen (34 pièces) et Souk-Ahras (15 pièces), tandis que la wilaya de Chlef a connu la saisie la plus importante en la matière où 10 pièces de monnaie en or, d’une valeur inestimable, datant de la période aghlabide ont été saisies, ajoute la même source. Dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel de l’Algérie, la Gendarmerie nationale dispose de 7 cellules de protection du patrimoine culturel, au niveau de 7 wilayas que sont Oran, Ouargla, Constantine, Souk-Ahras, Tipasa, Tindouf et Tamanrasset. Les personnels de ces cellules reçoivent une formation au niveau des structures du ministère de la Culture et à l’Institut d’archéologie, relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Mohamed Mendaci