M. Messahel remet au prÃ©sident Ã©gyptien une lettre du prÃ©sident Bouteflika : poursuivre la concertation

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, a été reçu au Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, à qui il a remis une lettre du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué du ministère.

Après avoir passé en revue les relations bilatérales et la situation actuelle dans la région, les deux parties ont mis l’accent sur les relations fraternelles et historiques privilégiées existant entre les deux pays et le souci commun d’œuvrer ensemble au renforcement de la coopération bilatérale dans différents domaines, en prévision de la réunion de la Grande commission mixte. Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Chokri, «les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination entre les deux pays autour des questions nationales et internationales d’intérêt commun, notamment la crise libyenne, afin d’aboutir à la solution politique consensuelle inclusive tant escomptée face aux risques et défis qui se posent au monde arabe, en rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays. Le président al-Sissi a chargé M. Messahel de transmettre ses salutations et sa haute considération au Président Bouteflika. M. Abdelkader Messahel s’est entretenu avec son homologue égyptien, Samah Chokri, sur la coopération bilatérale et les voies et moyens de consolidation du partenariat dans différents domaines, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux parties ont procédé à une évaluation du processus de coopération bilatérale et à l’examen des voies et moyens de consolidation du partenariat dans différents domaines dans l’intérêt des deux pays et à même de consacrer le caractère stratégique des relations bilatérales privilégiées», précise le communiqué. Les deux parties ont passé en revue «les derniers développements dans la région arabe, particulièrement en Libye, en Syrie et au Yémen et la coordination des efforts en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, outre l’évolution des relations entre les pays arabes, notamment en raison des tensions marquant les relations entre les pays arabes frères au Proche-Orient».

Elles ont souligné, en outre, «l’importance de poursuivre la coordination entre les deux pays autour de la crise libyenne en vue de rapprocher les vues des belligérants libyens et garantir un climat propice à une solution politique consensuelle globale».

La rencontre a également permis de réaffirmer «l’importance de la coordination entre les deux pays en vue de relancer le processus de réforme de la Ligue arabe et de consolider l’Union africaine.»