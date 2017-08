DÃ©cÃ¨s de Redha Malek : Le vibrant hommage du DÃ©partement dâ€™Etat

Le département d’Etat a rendu à Washington un vibrant hommage au défunt Redha Malek, saluant son rôle dans le dénouement de la crise des otages américains en Iran. «Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’ancien Premier ministre algérien, Redha Malek. Il était un partenaire de longue date des Etats-Unis», a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Heather Nauert, peu avant un point de presse qu’il avait animé avec le secrétaire d’Etat Rex Tillerson. Et d’ajouter «bon nombre d’entre vous se rappellent l’important rôle qu’il avait joué dans les négociations ayant mené à la libération de 52 otages de l’ambassade américaine en Iran en 1981».

M. Nauert a évoqué une rencontre au cours d’un déjeuner entre le défunt Redha Malek et l’ambassadrice américaine à Alger, en mai dernier, durant laquelle l’ancien chef du gouvernement est longuement revenu sur les relations algéro-américaines et les perspectives de leur développement. «Il a longuement évoqué la force des relations entre l’Algérie et les Etats-Unis, sa confiance dans le partenariat que nous avons et son renforcement dans les années à venir», a tenu à souligner M. Nauert.

Le porte-parole a affirmé que les Etats-Unis partageaient avec l’Algérie cette confiance et le souhait de voir la coopération bilatérale se développer davantage. «Nous sommes d’accord (sur cette évaluation) et nous adressons nos condoléances à sa famille, à ses proches et au peuple algérien.