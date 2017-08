Communication : M. Kaouane aborde, avec lâ€™ambassadeur dâ€™Espagne, les perspectives de coopÃ©ration

Les perspectives de la coopération dans le secteur de l’information et de la communication ont été au menu de l’entretien qui a eu lieu mercredi à Alger entre le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Santiago Cabanas. L’entretien a été l’occasion d’aborder «les relations bilatérales et de coopération entre les deux pays et d’envisager, à l’aune de leur excellence, des perspectives autrement plus engageantes en matière d’échanges multisectoriels, tout particulièrement dans le secteur de l’Information et de la Communication», indique un communiqué du ministère de la Communication.

M. Kaouane a souligné, à ce titre, la présence d’un bureau permanent de l’APS à Madrid et émis le vœu de voir ouvrir un bureau de l’agence espagnole EFE à Alger, ce qui contribuerait, a-t-il relevé, à une «intensification constructive» de la circulation de l’information entre les deux pays. Une situation que M. Cabanas a expliqué du fait d’«arbitrages strictement économiques de la part d’EFE, mais qui pourrait être revue à la faveur de l’amélioration globale de la situation économique et budgétaire». M. Cabanas a rappelé, par ailleurs, l’existence de deux instituts Cervantès à Alger et Oran, qui «témoignent d’une grande volonté d’échange et de coopération». Le dossier des interférences radioélectriques entre l’Algérie et l’Espagne a suscité le même intérêt lors de cette audience, au cours de laquelle M. Kaouane «a insisté sur la nécessité de prendre en charge ce problème», précisant que les diffuseurs espagnols «doivent prendre les mesures nécessaires pour être en conformité avec la réglementation de l’Union internationale des télécommunications (UIT)». Prenant acte de cette situation, l’ambassadeur d’Espagne «a exprimé son adhésion à la nécessité de voir aboutir un tel dossier dans le respect de la règlementation internationale et au nom des liens forts d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays».