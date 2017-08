M. Guitouni reÃ§oit lâ€™ambassadeur russe : Pour un partenariat dâ€™excellence

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu l’ambassadeur russe, M. Alexandre Zolotov, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, «qualifiées d’excellentes», et ont évoqué les perspectives de leur renforcement.

Ils ont aussi relevé les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine énergétique notamment les hydrocarbures, les énergies renouvelables et la formation. Par ailleurs, M. Guitouni et l’ambassadeur russe ont évoqué l’évolution des marchés pétroliers et ont salué le processus du dialogue ente pays OPEP et non OPEP.