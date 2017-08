Le ministre du Commerce sâ€™entretient avec M. Alistair Burt : Des relations trÃ¨s importantes

Le ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafid Sassi, a reçu le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique, M. Alistair Burt, avec lequel il a abordé les relations politiques et économiques qui unissent les deux pays sur différents plans, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de ses entretiens avec M. Alistair Burt, en visite en Algérie en compagnie du Lord Richard Risby, envoyé spécial de la Première ministre britannique pour le partenariat avec l’Algérie, M. Sassi a estimé que les relations économiques qui lient les deux pays sont «très importantes», la Grande-Bretagne étant le 10e partenaire économique de l’Algérie, son 9e client à l’échelle internationale et occupant la 12e place à l’échelle mondiale en matière d’approvisionnement du marché algérien. Le ministre a appelé M. Burt à mettre en place les mécanismes nécessaires, à travers la Chambre algérienne de commerce et d’industrie.