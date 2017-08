PÃ¨lerins ayant accompli le hadj en 2015 : Taxe supplÃ©mentaire de 60.000 DA

L’Office national du hadj et de la omra (ONHO) a invité hier les pèlerins ayant effectué le hadj en 2015 ou en 2016 et devant se rendre aux Lieux saints cette année à se rapprocher des services de la Banque d’Algérie pour s’acquitter d’une taxe supplémentaire de 60.000 DA imposée par les autorités saoudiennes. «Les autorités saoudiennes ont imposé aux pèlerins ayant accompli le hadj en 2015 ou 2016 et devant se rendre aux Lieux saints cette année de s’acquitter d’une somme supplémentaire estimée à 2.000 rials saoudiens», a précisé l’ONHO dans un communiqué. L’Office a invité les pèlerins concernés par cette mesure à se rapprocher des services de la Banque d’Algérie pour s’acquitter de la taxe (60.000 DA) «avant de quitter le territoire national», en veillant à «présenter, au niveau des aéroports de départ, le reçu de paiement de cette taxe accompagné du reçu de règlement des frais du hadj auprès des services de la Banque».