AlgÃ©rie â€“Palestine : Examen de la coopÃ©ration universitaire

M. Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a reçu hier l’Ambassadeur de l’Etat de Palestine ,M. Louai Mahmoud Aissa

Au cours de l’audience, les deux parties ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale en matière de formation et d’enseignement supérieur et exploré par la même occasion, les voies et perspectives de renforcer davantage cette relation qui remonte au temps de l’indépendance. Les deux parties ont convenu aussi d’intensifier leurs efforts en matière de reconnaissance et d’équivalence de diplômes, d’accroitre le niveau de leur coopération bilatérale, notamment par l’octroi de bourses d’études au profit des étudiants palestiniens qui veulent poursuivre leurs études supérieures dans les universités algériennes.