Partenariat Ã©conomique algÃ©ro-franÃ§ais : Multiplier les rencontres entre les opÃ©rateurs

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a reçu l’ambassadeur français, M. Xavier Driencourt, avec qui il a discuté du partenariat économique entre les deux pays. Lors de cette rencontre, il a été procédé à un passage en revue de l’état de la coopération institutionnelle entre les départements ministériels en charge des Finances des deux pays et des moyens de renforcement de cette coopération. M. Raouya a fait part à son hôte des principaux éléments du plan d’action du Gouvernement et des priorités fixées en matière de modernisation et de réformes économiques. La contribution de la partie française dans l’effort de diversification de l’économie algérienne, à travers une intensification de la présence des entreprises françaises dans les secteurs productifs, a également été abordée, note le ministère. Dans ce sens, il a été convenu de multiplier les rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays afin d’accroître les possibilités de partenariat et d’investissement conjoints. En outre, les deux parties ont évoqué la participation des entreprises françaises, déjà présentes en Algérie, en s’appuyant sur leurs unités de productions locales, «dans la démarche de développement des exportations hors hydrocarbures et de promotion du produit national sur les marchés extérieurs», souligne le communiqué.

La coopération économique régionale, notamment les rendez-vous à venir, a fait, par ailleurs, l’objet d’un échange entre les deux parties.