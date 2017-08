Relations algÃ©ro-francaises : Lâ€™engagement dÃ©cisif du prÃ©sident Bouteflika saluÃ© par le PrÃ©sident Macron

Le président français Emmanuel Macron a salué la «vision et l’engagement décisif» du président de la République Abdelaziz Bouteflika pour «le développement du partenariat d’exception» qui unit l’Algérie et la France, dans un message de remerciement, suite au message adressé par le chef de l’Etat à son homologue français à l’occasion de la fête nationale de son pays le 14 Juillet.

«Je vous remercie pour votre courrier, à l’occasion de la fête nationale du 14 Juillet, et je saisis cette occasion pour vous transmettre, au nom de la France et en mon nom personnel, un message chaleureux d’amitié et de respect», a écrit le président français dans son message. Et de poursuivre: «Je salue votre vision et votre engagement décisif dans le développement du partenariat d’exception qui unit la France et l’Algérie. Votre impulsion dans la refondation engagée en 2012 avec mon prédécesseur a permis des avancées spectaculaires dans tous les domaines. Jamais dans l’histoire les liens entre nos deux pays n’ont atteint un tel niveau d’excellence et de densité.» Le président français souhaite renforcer cette dynamique avec son homologue algérien et donner aux relations bilatérales «une dimension supplémentaire». «Ce travail a commencé dès le lendemain de mon élection. Il consiste à assumer notre mémoire commune dans sa vérité et son intégrité. Vous connaissez mes convictions et ma détermination à assumer cet héritage partagé dans un esprit de lucidité et d’apaisement», a encore souligné le Président français. «Il nous faut faire de ce regard sur notre passé le point d’appui d’un nouvel élan vers l’avenir pour notre partenariat bilatéral. Plus que jamais, celui-ci doit se construire sur des projets concrets, structurants et mutuellement bénéfiques, il doit aussi se construire sur la scène internationale alors que nos deux pays sont en première ligne face à la menace terroriste et à l’instabilité régionale, notamment au Sahel et en Libye», a-t-il ajouté. Pour M. Macron, «beaucoup de travail a déjà été effectué, et les prochains mois seront marqués par une série de rendez-vous majeurs qui permettront de préparer le projet de grande visite officielle que je serais très heureux et honoré d’effectuer en Algérie, au moment qui vous conviendra». «Je vous adresse mes vœux de paix et de prospérité pour l’Algérie, le peuple algérien et vous-même et vous prie de croire, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération», a conclu M. Macron.