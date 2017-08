Inscriptions universitaires : 39,62% des nouveaux bacheliers prÃ©inscrits au 2e jour

Le nombre des nouveaux bacheliers qui se sont préinscrits au niveau des universités s’élève, au deuxième jour de cette opération, mercredi, à 135.384, soit 39,62% du nombre total des bacheliers, selon les statistiques globales fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le nombre d’accès (signatures) des nouveaux bacheliers au site des inscriptions, s`est établi à 304.220 à 16h36, soit 89,02% du nombre total des bacheliers, précise la même source. Un total de 341.744 bacheliers ont décroché le baccalauréat cette année, selon la même source.

Le ministère suit les opérations de préinscription en temps réel au niveau national grâce à un système informatique performant, a-t-on précisé. Le calendrier des opérations d’inscription à l’université pour les nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2017-2018 s`étalera du 1er août au 16 août, rappelle-t-on. La période des préinscriptions s’étalera du 1er au 3 août 2017, alors que la confirmation des inscriptions aura lieu les 4 et 5 août. Cette opération coïncide avec les portes ouvertes sur les établissements d’enseignement supérieur qui s’étalent du 26 juillet au 5 août prochain. Le traitement des fiches de vœux est prévu du 6 au 11 août prochain et les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir. La phase des concours et entretiens aura lieu les 12 et 13 août prochain. Le ministère de l’Enseignement supérieur avait annoncé dans ce cadre que la plateforme électronique dédiée aux demandes de changements autorisés sera ouverte les 5 et 6 septembre. Ces demandes seront examinées entre le 7 et 9 septembre, la période des inscriptions finales étant fixée entre le 10 et 14 septembre. Par ailleurs, les nouveaux bacheliers auront la possibilité cette année d’adresser les demandes d’hébergement à partir du 16 août prochain, date à laquelle ils seront fixés quant à leur orientation. La rentrée universitaire pour les nouveaux étudiants aura lieu le 17 septembre 2017, alors qu’elle débutera, pour les anciens, le 5 du même mois.

Université Akli Mohand Oulhadj

4.000 nouveaux bacheliers

Quatre mille nouveaux bacheliers sont attendus cette année à l’université Akli Mohand-Oulhadj de Bouira, a fait savoir un des responsables du service de la pédagogie. L’université accueillera en septembre prochain 4.000 nouveaux bacheliers, a affirmé le vice-recteur de l’Université, chargé de la pédagogie, Mohamed Aissaoui, assurant que tous les moyens humains et matériels sont déployés pour permettre aux nouveaux étudiants de s’inscrire dans de bonnes conditions. Le même responsable a expliqué en outre que de spécialistes en informatique s’occuperont des modalités liées au processus des inscriptions dont l’objectif est de faciliter les procédures aux nouveaux étudiants. Une grande salle dotée de 36 micro-ordinateurs et d’un système internet à haut débit est mise à la disposition des nouveaux bacheliers notamment pour scanner et imprimer gratuitement leurs documents, a indiqué M. Aissaoui. Selon les détails fournis par le même responsable, l’Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira dispose de 11 domaines et assure des études en 57 spécialités. Rappelant que les inscriptions débuteront du 1er au 3 août, M. Aissaoui a saisi cette occasion pour appeler les nouveaux bacheliers à effectuer leurs inscriptions uniquement à l’université, où ils trouveront toute l’aide nécessaire des techniciens en place.

Les nouveaux étudiants doivent éviter d’aller dans des cybers cafés, où des erreurs peuvent se produire, donc ils devront directement aller à l’université , a-t-il insisté. Quant à la confirmation des choix, elle aura lieu du 4 au 5 du mois en cours, a-t-il encore précisé. Au niveau de la bibliothèque centrale de l’université, des stands sont réservés à toutes les spécialités disponibles. D’autres espaces sont réservés aux étudiants désirant s’inscrire à des concours en dehors de l’université concernant les écoles supérieures de l’armée, police, gendarmerie ainsi que les écoles supérieures de banques.

Ecole nationale polytechnique d’Oran

Améliorer la qualité de la formation

Un nouveau plan d’action, fruit d’une opération d’auto-évaluation qualitative, sera mis en œuvre dès la prochaine rentrée universitaire à l’Ecole nationale polytechnique d’Oran Maurice-Audin (ENPO-MA), a indiqué lundi le directeur de cet établissement. Le plan d’action élaboré a pour objectif essentiel de «consolider les forces de l’établissement» et de «remédier à ses faiblesses», a précisé M. Abdelbaki Benziane dans un communiqué. L’initiative fait suite à une opération d’auto-évaluation qui s’est déroulée sur la période allant du 13 octobre 2016 au 22 juin dernier, a expliqué le responsable de l’ENPO-MA. Il a rappelé que ce processus entre dans le cadre du dispositif national d’auto-évaluation des établissements universitaires et de recherche, lancé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au titre de l’année universitaire 2016-2017. Basé sur un référentiel établi par la Commission nationale sur l’assurance qualité, le processus lancé au niveau de l’ENPO-MA s’est étendu, dans sa première phase, à trois domaines, à savoir: la formation, la gouvernance et la vie de l’étudiant, a signalé M. Benziane. «La collecte, l’analyse et le traitement des données ont porté sur l’ensemble des composantes de l’ENPO-MA, dont les départements de génie électrique, de génie mécanique, de génie civil, de mathématique-informatique, de physique-chimie et des classes préparatoires», a-t-il ajouté. Selon le responsable, l’évaluation de l’Ecole, menée par sa cellule assurance qualité, a suscité «une forte adhésion de la communauté universitaire et de son environnement socio-économique, impliquant entre autres quelque 620 étudiants, 150 enseignants et 60 chefs d’entreprise».

Le plan d’action issu de l’opération d’auto-évaluation s’inscrit ainsi dans la démarche qualité basée sur «l’amélioration continue du fonctionnement pédagogique, scientifique et administratif», a conclu le directeur de l’ENPO-MA.

El-Oued

Une vingtaine de spécialités doctorales cette année



Une vingtaine de spécialités doctorales de formation de troisième cycle (Doctorat-LMD) seront ouvertes à l’université chahid Hamma-Lakhdar d’El-Oued au titre de la nouvelle année universitaire 2017-2018, a-t-on appris auprès des responsables de cet établissement d’enseignement supérieur. Ces spécialités sont réparties sur les six facultés relevant de cette université, à savoir : la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion (5), la Faculté des sciences humaines et sociales (7), la Faculté de technologie, en plus l’institut des sciences islamiques (3 chacun), la Faculté de droit et des sciences politiques (1) et la Faculté des lettres et des langues (2), a précisé le chargé de communication à l’université Rachid Khoudhir. «Quatre vingt deux postes de formation de troisième cycle (Doctorat -LMD) sont répartis dans ces nouvelles spécialités retenues pour la prochaine saison universitaire», a-t-il ajouté. L’accès à ce parcours de formation se fera sur la base d’un concours national prévu en octobre de l’année en cours, après le dépôt des dossiers de candidatures approuvées au niveau des facultés concernées en septembre prochain, selon la même source. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les services administratifs et pédagogiques de l’université d’El Oued afin d’assurer le bon déroulement de l’ensemble des étapes de ce concours nationale, a encore fait savoir M. Khoudhir. Après le responsable, l’université chahid Hamma-Lakhdar d’El-Oued a aussi ouvert trois nouveaux projets d’étude pour le Master liés aux différentes spécialités, dont la toxicologie et l’agronomie, au niveau de la faculté des sciences naturelles, outre les études critiques dans la littérature arabe.