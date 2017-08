Incendies : rÃ©habilitation des zones touchÃ©es

Le directeur général des forêts, M. Azzedine Sekrane, a déclaré qu’un plan d’action sera mis en application les prochains jours, dans le but de réaménager et de réhabiliter les espaces touchés par les feux. Il a fait savoir dans ce sillage, que ses services ont pu recenser les dégâts causés par les feux de forêts qui ont ravagé depuis le début du mois de juin des centaines d’hectares, des arbres fruitiers ou des champs de blé dans les régions du Centre, de l’Est et de l’Ouest du pays, ajoutant que les foyers concernent 17 wilayas.

Ces incendies ont essentiellement touché les périmètres agricoles, notamment des oliveraies. Néanmoins, si ces dernières ont été parcourues par les feux, elles peuvent faire l’objet de coupes de régénération et de réhabilitation.

Lors de son passage sur les ondes de la radio, le directeur général des forêts a indiqué qu’il sera question de réhabiliter 435 hectares d’arbres fruitiers (en particulier l’oliveraie), la plantation de 190 arbres fruitiers de différentes sortes, ainsi que le changement de 3.500 caisses d’abeilles. Ce plan prévoit, également, selon le même responsable, l’aménagement des pistes forestières et agricoles, notamment l’indemnisation des cheptels (ovin, bovin, caprin) et volailles pour les éleveurs.

Ces actions entrent dans le cadre des instructions du Président de la République, qui a tenu à rassurer les agriculteurs et éleveurs sur le fait que l’Etat prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour les dédommager dans les meilleurs délais.

Entre autres, et concernant le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et sur instruction du ministre, M. Abdelkader Bouazghi, des mesures ont été également prises pour indemniser les populations touchées par les dégâts occasionnés par les incendies récemment enregistrés, notamment concernant la reconstitution des vergers arboricoles, l’aménagement de pistes, la céréaliculture et l’apiculture.

Il a instruit les responsables sur la création d’une commission d’évaluation des risques pour travailler au niveau du siège du ministère et qui a pu évaluer l’ampleur des dégâts et engager les dédommagements nécessaires.

L’intégration des riverains dans le dispositif de lutte contre les incendies et feux de forêts constitue le maillon fort de la chaîne des intervenants. Il y a lieu de citer la mise en place d’infrastructures à l’intérieur des forêts pour permettre la circulation et l’accélération des engins de la protection civile, vu que la maîtrise d’un incendie dépend de l’intervention dès les premiers départs de feu.

Ainsi, la mise en place d’un dispositif d’intéressement, dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des riverains par la mise en valeur des périmètres d’autorisation d’usage, s’impose.

Une démarche qui se traduit par la création d’emplois ou de micro-entreprises et par là même de richesses.

Par ailleurs, le projet de cartographie des risques d’incendies de forêts est, selon les responsables de cette instance, en préparation avec un organisme international dans le but d’évaluer les risques grâce à la télédétection. On cite aussi la carte de sensibilité aux incendies de forêts élaborée par l’Asal (Agence spatiale algérienne).

Kafia Ait Allouache