Noyades : 78 morts sur les plages, 63 dans les plans dâ€™eau

Outre les accidents de la circulation et les feux de forêts, les noyades constituent l’autre grande préoccupation des pouvoirs publics. Un véritable problème de sécurité publique si on se fie au nombre des victimes déplorées depuis l’ouverture de la saison estivale, le 1er juin dernier. 78 morts dans les plages et 63 autres dans les plans d’eau, soit un total de 141 morts en deux mois dont la majorité a été enregistrée au mois de juillet, lorsqu’on sait que le mois de juin n’a pas connu une grosse affluence en raison de sa coïncidence avec le mois sacré de Ramadhan.

En tous les cas, les statistiques donnent à réfléchir, alors que le mois d’août qui connaît le plus grand rush sur les plages est à peine entamé.

Détaillant le tableau, le sous-directeur de l’information et des statistiques de la Direction générale de la protection civile précise que sur les 78 noyades observées dans les plages, plus de 60% d’entre elles ont péri dans les plages non surveillées, soit 48 victimes. « Sur les 30 décès enregistrés dans les plages autorisées à la baignade, on compte 13 noyades qui ont eu lieu en dehors des horaires de surveillance», a encore confié le colonel Achour qui révèle que 61 millions d’estivants ont fréquenté les plages durant les mois de juin et juillet. Pour le dispositif de surveillance, il est fait état de 42.822 interventions effectuées par les maîtres nageurs de la protection civile, ce qui a permis de sauver 28.409 personnes d’une noyade certaine, alors que 11.167 baigneurs ont été sauvés sur place. Par ailleurs, le bilan de la protection civile fait état de 2 morts et 6 blessés causés par les engins nautiques, des jet ski essentiellement qui représentent de véritables engins de la mort en raison du non-respect des procédures de sécurité.

Concernant la situation observée dans les plans d’eau, le bilan indique 20 morts dans les mares d’eau, 15 dans les retenues collinaires, 12 dans les barrages, 10 dans les oueds et six victimes déplorées dans les piscines et les bassins.

S.A.M.