Feux de forÃªts : 7.700 ha dÃ©truits

Du 1er juin au 26 juillet, les services de la protection civile ont enregistré, selon le colonel Achour, près de 1.030 incendies qui ont ravagé plus de 7.700 hectares dont 2.423 ha de forêts, 2.682 ha de maquis et 2.596 ha de broussailles. Avec 147 incendies, la wilaya de Tizi-Ouzou reste la plus touchée par les feux, suivie de Médéa avec 81 incendies et Bejaia (62). Mais en termes de surfaces parcourues par les flammes, Médéa est la plus affectée avec notamment plus de 540 hectares de forêts ravagés. Les statistiques de la DGPC indiquent la destruction de 118.494 arbres fruitiers dont la moitié à Tizi-Ouzou et de 2.285 palmiers, tandis que pour les récoltes, le tableau est édifiant. 364 incendies ont provoqué la destruction de 1.348 ha de blé et 190 d’orge et de 121.424 bottes de foin.

S.A.M.