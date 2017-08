Accidents de la circulation : Un bilan inquiÃ©tant

1.695 morts en six mois

Quelque 1.695 morts et plus de 17.000 blessés causés par 12.358 accidents de la circulation au cours du premier semestre de 2017. Une moyenne de 9 décès par jour. Tel est le bilan macabre, rendu public, hier, à l’occasion d’une conférence de presse animée par le directeur du Centre national de la prévention routière (CNPR), conjointement avec le sous-directeur de l’information et des statistiques de la Direction générale de la protection civile. Ahmed Nait El Hocine souligne cependant que comparativement à la même période de l’année passée, l’on enregistre une baisse de 13,2% en termes de sinistres, de 11,6% en ce qui concerne le nombre des décès (11,3% dans les zones rurales et 4,4% dans les zones urbaines) et de 16,7% pour les blessés (-28,2% en zones rurales et -1,5 % en zones urbaines). Les statistiques du CNPR confirment la forte implication des jeunes dans les accidents de la circulation et indiquent que 23% des personnes décédées sont âgées de moins de 30 ans, soit 776 victimes, et cette catégorie d’âge représente également la moitié des personnes blessées. Aussi, les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de moins de 5 ans représentent près de 50% des personnes impliquées dans les sinistres. « Les jeunes âgés entre 18 et 29 ans sont impliqués dans 36,2% des accidents de la circulation lors des six premiers mois de cette année », a révélé son directeur qui classe le facteur humain comme première cause de cette hécatombe, avec un taux de 96%, le reste étant partagé entre l’état des véhicules et celui des routes. « Il s’agit essentiellement du non-respect du code de la route, l’excès de vitesse et les manœuvres dangereuses », a ajouté Ahmed Nait El Hocine, qui confie que les chauffeurs professionnels sont impliqués dans plus de 17% des accidents. À eux seuls, les transporteurs des voyageurs (bus, taxis,…) sont cités dans près de 3% des accidents, ce qui représente néanmoins une légère baisse de 2,9% par rapport à l’année passée. Globalement, les véhicules légers sont « représentés » à hauteur de près de 73% dans les accidents de la circulation, contre 7,8% pour les véhicules lourds (camions, semi-remorques et bus).

Les motocycles ne sont pas en reste puisque le CNPR fait état de leur implication dans 12% des sinistres. Enfin, par wilayas, si la capitale occupe le haut du tableau du nombre des accidents survenus durant ce premier semestre (729), la palme en matière de décès revient à Msila, avec 82 victimes, suivie des wilayas d’Alger (71) et de Batna (67 décès).

S.A.M.

Le projet algÉro-espagnol de régulation du trafic dans la capitale bientôt lancé

Le projet algéro-espagnol de régulation du trafic routier dans la capitale sera lancé dès la prochaine rentrée sociale et concernera dans un premier temps 200 carrefours, a annoncé M. Ahmed Naït El Hocine. Ce projet d’une valeur de 15 milliards de dinars sera réalisé par la société algéro-espagnole «Mobilité et éclairage d’Alger» en vertu d’une convention signée en juillet 2016 entre l’Entreprise de gestion de la circulation et du transport urbain (EGCTU) et l’Etablissement de réalisation et de maintenance de l’éclairage public d’Alger (ERMA) du côté algérien et deux sociétés espagnoles spécialisées dans les systèmes de gestion du trafic routier. M. Naït El Hocine a, par ailleurs, fait état d’une proposition de création d’un fonds pour la sécurité routière qui sera financé par les amendes forfaitaires et les contributions des concessionnaires automobiles et des assureurs pour la prise en charge des programmes et des politiques nationales de prévention des accidents de la route sans recourir au budget de l’Etat.(APS)