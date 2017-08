Nouvelles de Tizi Ouzou, ForÃªt de Yakouren : Une dÃ©charge Ã  ciel ouvert

Page animée par Belkacem Adrar

À l’initiative de l’association Axxam nda Ali (la maison d’Ali) , plusieurs dizaines de bénévoles ont pris part récemment à une vaste opération de nettoyage de la magnifique forêt de Yakouren, poumon de la wilaya, malheureusement menacée par la pollution.

Cette magnifique initiative intitulée «Ensemble, sauvons la forêt de Yakouren», fortement saluée par la population en général et les amoureux de la nature, a permis de soulager cette majestueuse forêt repaire du singe magot et de plusieurs autres espèces animales et florales de plusieurs centaines de tonnes de différentes ordures de différentes natures amoncelées au fil des années par des pique-niqueurs manquant gravement de civisme. En effet, toutes les ordures ramassées par ces bénévoles sont des déchets abandonnés par les visiteurs de ce site paradisiaque après un pique-nique somptueux et souvent bien arrosé. Ils viennent manger à l’ombre des arbres, en raison de la fraîcheur des lieux et sous les regards des singes magots et repartent sans prendre la peine de ramasser les déchets qu’ils ont générés, déplorent les bénévoles qui ont abondamment sué pour nettoyer ce site féerique et le protéger de la pollution qui le menace sérieusement. En plus des déchets des visiteurs, la forêt de Yakouren est devenue, faute de surveillance, une véritable décharge où sont déversés, notamment les gravats et matériels électroniques et électroménagers hors d’usage. Devant la passivité des autorités locales de Yakouren et de la direction de wilaya de l’environnement, toutes sortes d’ordures sont jetées dans cette forêt par des citoyens ne se souciant nullement des conséquences désastreuses que provoqueraient ces comportements irresponsables. Ils ne se rendent même pas compte des effets néfastes de leurs agissements contre l’environnement, l’essentiel étant pour eux de se débarrasser de leurs déchets. La négligence des citoyens et le laxisme des autorités locales sont dénoncés avec vigueur par les dizaines de participants à cette opération de nettoyage de la forêt, un site devant être sérieusement pris en charge et protégé, particulièrement par la direction de l’environnement et le mouvement associatif spécialisé dans la protection environnementale, qui, faut-il le dire, n’est toujours pas à la hauteur des défis majeurs que devrait relever notre pays. En attendant l’émergence d’une prise de conscience citoyenne pour la protection de notre environnement, l’action initiée par l’association Axxam Nda Ali se doit être perçue comme un cours de pédagogie environnementale visant l’initiation des citoyens à connaître d’abord les rudiments de l’action de protection de la nature.

-------------//////////////////

Commerce

Saisie de 12 quintaux de viande blanche avariée

Pas moins de 12 quintaux de viande blanche impropre à la consommation ont été saisies par les éléments de la quatrième sûreté urbaine dans la commune de Tizi Ouzou, au cours d’une opération de contrôle effectuée au marché des fruits et légumes l’Habitat, après avoir constaté la présence à proximité d’un local de vente en gros d’une quantité de viande, évaluée à deux quintaux, stockée dans des sacs et des caisses en plastique sans aucune norme d’hygiène, a-t-on précisé.

La vérification de ce produit par un vétérinaire a confirmé que cette viande était impropre à la consommation et constituait un danger pour la santé du consommateur. Identifié, le commerçant indélicat a été interpelé au niveau d’un point de contrôle à bord d’un véhicule chargé de 10 quintaux de viande blanche, poulets et dindes, elle aussi impropres à la consommation. Cette viande avariée était destinée à des fast-foods et à des boucheries dans des emballages portant de nouveaux étiquetages.

La viande saisie a été détruite conformément à la loi en vigueur, et un dossier judiciaire pour commercialisation de produits avariés et mise en danger de la santé du consommateur a été établi dans le cadre de cette affaire à l’encontre de ce commerçant véreux.

-------------//////////////////

Technologie de la communication

Huit nouvelles stations 4GLTE



Huit nouvelles stations de type 4 GLTE ( Long Term Evolution) sont mises en service par la direction locale d’Algérie Télécom de Tizi Ouzou dans les villages de Tafoughalt et Lazib N’Chikh (commune de Draâ El-Mizan), Agouni Oufekous (Boudjima), Timizart Sidi Mansour (Ouaguenoun), Aït Meslaïne (Akbil), Igounane (Tizi-Rached) et des chefs-lieux des communes de Maâtkas et Aït-Ziki, a annoncé cette direction. Le nombre d’abonnés ciblés par ces huit stations est de l’ordre de 5.200 abonnés, soit une moyenne de 650 abonnés par station, a indiqué la même source. Depuis le lancement de cette nouvelle technologie de communication, la direction locale d’Algérie Télécom compte 67 stations 4GLTE opérationnelles assurant la couverture en téléphone et internet au profit de plus 40.000 abonnés. L’opération d’installation de ces stations se poursuivra tout au long de l’année en cours, pour couvrir d’autres zones enclavées de la wilaya afin de permettre aux citoyens de bénéficier de cette nouvelle technologie de communication, a précisé la direction locale d’AT, tout en indiquant que la wilaya de Tizi Ouzou a été retenue parmi les 5 wilayas-pilotes pour le lancement de la FTTH (Fibre To The Home) ou la fibre à domicile, une nouvelle technologie plus sophistiquée que celle utilisée jusque-là, à savoir la Multi-service Access Node (MSAN). La FTTH garantit un débit d’internet de 100 mégas. Pour le lancement de cette nouvelle technologie, la direction locale d’AT a retenu, pour la première phase, 37 sites répartis en huit zones ( Azzefoun, Tigzirt, Azazga, Draâ El-Mizan, Tamda et Tizi Ouzou, scindée en deux zones». À Tizi Ouzou, les sites concernés sont ceux d’Oued Falli, le pôle d’excellence, le lotissement Salhi et les 4 cités de Boukhalfa. D’ici la fin de l’année en cours, toutes les nouvelles cités et celles qui ne sont pas encore raccordées bénéficieront de cette nouvelle technologie assurant le haut débit. Concernant l’opération de réalisation de la fibre optique, AT prévoit d’atteindre un taux de couverture de 95% du territoire de la wilaya d’ici la fin de la même année, avec la mise en service des 7 lots restants du programme de couverture en fibre, à savoir Iboudrarène, Béni-Yenni, Ouacifs, Tassaft, Bounouh, Boghni et Frikat.

-------------//////////////////

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

13 dealers interpellés

Un dangereux réseau de trafiquants de drogues et de psychotropes, constitué de quinze individus; dont une femme et un ressortissant camerounais; a été démantelé par les policiers de la sûreté de daïra d’Ouagnoune, une vingtaine de kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué le responsable de cette institution dans une conférence de presse.

Le conférencier a précisé que l’exploitation d’un renseignements faisant état qu’un homme originaire de la wilaya d’Oran transporterait périodiquement de la drogue vers Tizi Ouzou a permis l’identification puis l’interpellation, le 3 juillet, le suspect et sa femme à bord d’un véhicule, et la saisie d’une quantité de 6, 415 kilos de kif traité. Selon le conférencier, le premier mis en cause dans cette affaire utilisait de nouvelles techniques de camouflage modernes pour le transport et le stockage de la drogue, rendant ainsi difficile la détection de la marchandise des points de contrôle.

La poursuite des investigations et leur extension vers d’autres wilayas où activait ce réseau, notamment Oran, Aïn Témouchent, Béjaïa, Sétif et Batna, a permis d’interpeller d’autres membres du réseau et l’identification de autres membres qui demeurent toujours en fuite et activement recherchés.

Cette opération de démantèlement a permis aux forces de police de saisir une quantité globale de pas moins de 47.715 kilogrammes de kif traité et de plus de 4.000 comprimés psychotropes de marques Rivotril 2mg, six véhicules de différentes marques utilisés dans le transport de la drogue, ainsi que de 11 téléphones portables de l’ancienne génération qu’utilisaient encore ces dealers étant donné que ces portables ne sont pas dotés de GPS pour éviter qu’ils soient repérés par les nouvelles techniques de localisation. La wilaya de Tizi Ouzou servait de transit pour la drogue acheminée de la wilaya d’Oran afin qu’elle soit répartie ensuite vers d’autres régions du pays par ces narcotrafiquants. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet près le tribunal de Tigzirt.