DÃ©pÃ´t des comptes sociaux : Prorogation du dÃ©lai au 30 septembre

Les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale ont encore deux mois pour déposer les comptes sociaux de l’exercice 2016. Fixé auparavant au 31 juillet le délai a été repoussé au 30 septembre 2017.

Le Centre national du registre de commerce a précisé que les sociétés concernées par cette procédure sont les sociétés par action (SPA), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les Sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS).

Par ailleurs le Centre du registre de commerce affirme qu’il a mobilisé les moyens nécessaires pour faciliter aux opérateurs économiques l’opération de dépôt qui se fait au niveau de ses antennes locales, implantées au niveau des 48 wilayas. «Le dépôt des comptes de l’exercice considéré s’effectue au niveau des antennes locales du CNRC, implantées au niveau de chaque wilaya, suivant le lieu d’implantation du siège social de la société concernée par le dépôt.»

Pour rappel, les comptes sociaux comportent une copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire ou tout autre document établi par l’associé unique de l’EURL portant approbation des comptes, une copie de l’actif du bilan, une copie du passif du bilan et une copie du tableau de comptes de résultats en langue nationale avec une traduction en français.

Pour les sociétés créées dans le cadre des dispositifs de soutien de l’emploi, il y a lieu de joindre une attestation d’éligibilité.

Il convient de signaler que les sociétés dépositaires des comptes sociaux seront épargnées des sanctions édictées par la législation en vigueur notamment, l’inscription au fichier national des fraudeurs.

Le CNRC indique qu’il compte énormément sur la compréhension et la collaboration de tous les opérateurs économiques pour effectuer les dépôts des comptes sociaux dans la limite des délais fixés.

Le non dépôt expose son auteur aux sanctions prévues par la loi d’août 2004 et la loi de finances complémentaire de 2009 avertit le CNRC qui «compte sur la compréhension et la collaboration des opérateurs économiques» pour effectuer leurs dépôts avant l’expiration des délais.

Par ailleurs, toute société commerciale soumise à cette procédure et n’ayant pas accompli cette formalité dans les délais requis, peut s’y acquitter sur présentation du reçu de versement de l’amende transactionnelle prononcée par le juge conformément à la loi.

En 2011, le taux des entreprises commerciales ayant procédé au dépôt de leurs comptes sociaux a atteint 65,36%, contre 49,6% en 2010 et 47% en 2009.

À la fin 2016 le nombre global d’entreprises inscrites au registre de commerce s’élevait à 172.857 sociétés dont 16.202 nouvelles entités.

Selon les chiffres avancés par la presse nationale, le nombre d’entreprises radiées du registre du commerce a été de 7.677 en 2016, dont 3.617 sociétés à responsabilité limitée (Sarl), soit 47% du nombre global des entreprises radiées. Outre les Sarl, ont été radiées 2 954 entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (Eurl), 698 sociétés en nom collectif (SNC), 392 sociétés par actions (SPA), sept groupes (groupement), quatre succursale, trois établissements publics à caractères industriel et commercial (Epic), et deux sociétés en commandite simple (SCS),

Par zone géographique, la wilaya d’Alger a enregistré le plus grand nombre de radiations d’entreprises (2.330), suivie de la wilaya d’Oran (494), de Sétif (459), de Tizi-Ouzou (322) et de Constantine (309).

Sarah A. Benali Cherif