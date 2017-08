Sanctions contre Caracas et impact sur le marchÃ© pÃ©trolier : Sans effet pour le moment

Les sanctions sans précédent prises lundi par Washington à l’encontre du président vénézuélien, Nicolas Maduro, restent sans effet sur les cours de pétrole, le secteur pétrolier du Venezuela reste pour le moment épargné par les nouvelles mesures. Alors que les analystes tablaient sur un fort rebond des cours de pétrole, évoquant de possibles mesures restrictives contre le secteur pétrolier vénézuélien, les sanctions de lundi n’ont pas eu d’effet sur le marché. «Les dernières sanctions sont de type plutôt symbolique car le secteur pétrolier reste épargné», commente Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. Aux Etats-Unis, les analystes misaient sur des mesures plus dures contre la compagnie pétrolière vénézuélienne, PDVSA, comme avancées par le Président Donald Trump qui a promis «des actions économiques fortes et rapides» à l’encontre du gouvernement Maduro. La banque d’affaires Barclays a anticipé un rebond de sept dollars, alors que les analystes interviewés par Bloomberg ont tablé sur une hausse jusqu’à 55 dollars le baril. Les mêmes prévisions ont poussé les prix à évoluer à un niveau supérieur à 50 dollars quelques heures avant l’annonce des nouvelles sanctions américaines. Pour autant, l’administration américaine semble ne pas vouloir renoncer aux sanctions contre le secteur pétrolier. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a affirmé lundi soir que son pays envisageait encore toutes les options en mesure de perturber les flux commerciaux entre le Venezuela et les Etats-Unis. Cependant, les sanctions contre le secteur pétrolier, discutées depuis plusieurs semaines à Washington, devraient prendre en considération la sécurité de l’approvisionnement du premier consommateur mondial de brut, selon la presse américaine spécialisée. L’administration américaine devrait maintenir les importations de brut du Venezuela au cas où elle décide d’imposer des sanctions contre PDVSA. Les Etats-Unis importent près de 750.000 barils/jour du Venezuela, soit 8% de leurs importations pétrolières globales, se positionnant comme le premier client pour ce pays d’Amérique latine, selon les données de l’Agence américaine d’informations en énergie (EIA). Les sanctions envisagées concerneraient plutôt les exportations américaines de produits raffinés vers le Venezuela qui importe également des Etats-Unis près de 87.000 barils de brut léger pour le raffinage de son propre pétrole brut. Elles pourraient inclure également d’autres mesures restrictives à l’encontre de PDVSA en l’empêchant par exemple d’accéder au secteur bancaire américain. A Washington, des experts mettent en garde contre le durcissement des sanctions contre le Venezuela qui pourrait mobiliser l’opinion publique vénézuélienne contre les Etats-Unis. Adam Sieminski, ancien chef de l’EIA et expert auprès du Think Tank américain, CSIS, (Center for strategic and international studies), considère que de telles sanctions contre PDVSA pourrait exacerber la situation économique difficile du Venezuela qui dépend essentiellement de ses exportations de pétrole. En aggravant les problèmes économiques du Venezuela, une interdiction générale des importations de brut vénézuélien pourrait porter un coup dur aux compagnies de raffinage américaines au Golfe du Mexique qui risquent de perdre un fournisseur fiable et stable en pétrole brut.