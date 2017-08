Caarama Assurance : Hausse du bÃ©nÃ©fice

La société Caarama Assurance (filiale de la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance, CAAR) a dégagé un bénéfice net de 102,5 millions de DA en 2016, en hausse de 33% comparé à 2015, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Quant au chiffre d’affaires réalisé, il a été de 2,069 milliards de dinars, en progression de 16% par rapport à l’année 2015. La hausse du chiffre d’affaires résulte principalement de la performance de son réseau direct et de celui de la société-mère CAAR qui compte 90 agences, et à l’élargissement de 24% du réseau de la bancassurance qui a été porté à 92 agences, explique-t-elle. Quant aux placements financiers opérés par cette filiale, ils ont atteint les 4,7 milliards de dinars, soit près de la moitié de l’ensemble des placements de toutes les compagnies d’assurance de personnes réunies, selon la même source. La marge de solvabilité de la compagnie a également été renforcée en atteignant 1,5 milliard de dinars, dépassant de 194% la marge réglementaire exigée. Les performances de l’année 2016 ont aussi concerné le volet prestations et sinistres réglés qui se sont élevés à 809,5 millions de dinars pour plus de 2.400 dossiers, une évolution de 13% par rapport à 2015. Pour rappel, Caarama assurance est une compagnie d’assurance de personnes.