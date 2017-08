Grand angle : instaurer le dialogue

À ce jour, ni la médiation koweïtienne, ni les efforts de bons offices menés par plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis qui viennent d’annoncer l'envoi prochain de deux émissaires, ni ceux des pays arabes n'ont réussi à désamorcer la crise, la plus grave que connaît le Conseil de coopération du Golfe (CCG) depuis sa création en 1981. L’Algérie, fidèle à ses principes et tradition diplomatique, s’est également impliquée dans la recherche d’une sortie à la crise. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectue, «sur instruction du Président de la République», une tournée au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie est porteur d’un message d’Abdelaziz Bouteflika aux Souverains et Chefs d’État des huit pays où il se rendra. Et si les relations bilatérales, la lutte contre le terrorisme et la question palestinienne figurent au menu des entretiens que Messahel aura avec ses interlocuteurs, il n’en reste pas moins que les crises qui affectent la Libye, la Syrie, le Yémen et la région du Golfe seront également évoquées. L’Algérie, par la voix de son chef de la diplomatie, ne manquera pas, comme à son accoutumée, de plaider pour l’apaisement et le dialogue pour résoudre les conflits, et tentera, sur la base des bonnes relations qu’elle entretien avec tous les pays de cette région, de leur faire entendre raison, convaincue que des relations conflictuelles qui durent dans le temps ne serviront pas les pays concernés, et encore moins la région et le monde arabe qui fait face à d’autres défis bien plus importants puisque menaçant tout simplement son existence. Depuis le 5 juin, date du début de la crise diplomatique, les portes du dialogue n’ont pas été totalement fermées, et ce même si les deux parties posent leurs propres conditions pour son instauration. Certes, aucune des deux parties ne semble disposée à faire les concessions nécessaires pour que puissent être jetées les bases de ce dialogue, seule voie à même de désamorcer la crise, mais gageons que les efforts conjugués des pays soucieux d’éviter à la région du Golfe de sombrer dans une crise de longue durée finiront par payer. L’Algérie a déjà mis en branle son appareil diplomatique. Dans une première réaction, elle s’était déjà déclarée confiante que «les difficultés actuelles ne peuvent être que conjoncturelles, et que la sagesse et la retenue finiront par prévaloir, tant les véritables défis qui se dressent devant la marche des pays et des peuples arabes vers une solidarité agissante et une unité effective sont nombreux, dont le terrorisme n’est pas des moindres».

Nadia K.