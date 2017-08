Attentat contre une mosquÃ©e en Afghanistan : 29 morts au dernier bilan

Quelque 29 personnes ont été tuées et 64 autres blessées dans un attentat-suicide visant une mosquée de Hérat, principale ville de l'ouest de l'Afghanistan, selon de nouvelles données fournies hier par un responsable local. Un précédent bilan de l'attaque survenue mardi faisait état de 20 morts et de trente blessés. Le bilan est monté à 29 morts, plusieurs personnes ayant succombé à leurs blessures, a indiqué le porte-parole du chef de la police provinciale Jailani Farhad. Des enfants figurent parmi les victimes, a-t-on précisé. L'un des deux hommes armés auteurs de l'attaque a tué plusieurs civils près de la mosquée Jawadia, ouvrant ainsi la voie vers la mosquée pour l'autre assaillant. Une fois à l'intérieur, les deux hommes ont actionné leurs gilets explosifs, a-t-il ajouté. Un groupe de fidèles se réunissait dans la mosquée pour participer à une activité religieuse lorsque l'attaque a eu lieu. Le palais présidentiel a condamné l'attaque «le plus fermement possible», qualifiant l'attentat d'acte «contre l'enseignement islamique et les musulmans». Cet attentat intervient au lendemain d'une attaque complexe menée par quatre assaillants contre l'ambassade d'Irak à Kaboul, revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé «État Islamique» (Daech/EI), qui a fait deux morts parmi le personnel afghan.



Un convoi de l’Otan attaqué



Elle a été suivie hier par une attaque à la voiture pigée contre un convoi de l'Otan qui a fait des morts et des blessés, selon un porte-parole militaire. L'opération «Résolute Support confirme l'attaque d'un convoi de l'Otan près de Kandahar. Cette attaque a fait des victimes», a indiqué dans un communiqué un porte-parole de RS, l'opération de l'Otan en Afghanistan, précisant que d'autres informations seront divulguées «dès que possible». Selon le porte-parole de la police provinciale Zia Durrani, «une voiture piégée a foncé sur un convoi des forces étrangères vers midi à Daman», près de l'aéroport de Kandahar, la capitale du sud. «Nous n'avons pas d'autres détails pour le moment», a-t-il dit. Selon des sources médiatiques, l'attentat a été perpétré par des rebelles talibans. Le dernier attentat en date contre les forces de l'Otan s'est produit début mai à Kaboul à une heure de grande affluence, tuant huit passants et en blessant 28 autres. Trois soldats de la coalition avaient été blessés, mais la plupart des victimes étaient des civils.