Etats-Unis â€“ Russie : Les relations Â« peuvent encore se dÃ©tÃ©riorer Â»

Les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas, et «peuvent encore se détériorer», a prévenu mardi le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, qui rencontrera cette semaine son homologue russe Sergueï Lavrov.

Les liens avec Moscou «continuent d'être considérablement tendus», a-t-il dit devant la presse à Washington, lors d'un tour d'horizon de son action au département d'Etat après six mois de présidence de Donald Trump. «Les relations sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide, et peuvent encore se détériorer», a-t-il expliqué. «La situation est mauvaise», mais «elle peut encore s'aggraver». «Et c'est ce qui vient de se passer», a estimé Rex Tillerson. Alors que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump laissait envisager un réchauffement diplomatique, Washington et Moscou viennent de s'imposer mutuellement de nouvelles sanctions, sur fond d'accusations d'ingérence russe pendant la présidentielle américaine. Le Congrès américain a ainsi voté de nouvelles sanctions économiques contre Moscou, que le président Donald Trump s'apprête à promulguer. En riposte, la diplomatie américaine va être obligée de réduire considérablement sa voilure en Russie puisque Moscou lui a ordonné de ramener son personnel d'ambassade à 455 agents. «La question que posent les événements de cette dernière semaine est la suivante : les relations sont-elles en train de se détériorer ou pouvons- nous préserver une certaine stabilité dans nos relations et continuer de trouver des manières (...) de gérer nos différences sans qu'elles dégénèrent en conflits ouverts ?» s'est interrogé Rex Tillerson, sans apporter de réponse. «J'aurai un tête-à-tête, ce week-end, avec le ministre des Affaires étrangères Lavrov, en marge des réunions de Manille», avec ses homologues de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est (Asean), a annoncé le secrétaire d'État américain. «Je pense qu'il souhaite autant que moi tenter de trouver comment réchauffer les liens», a-t-il dit. Rex Tillerson a rappelé que l'exécutif américain n'était pas favorable au vote de nouvelles sanctions par le Congrès. «Nous avions dit clairement que nous ne pensions pas que cela favoriserait nos efforts, mais c'est leur décision», et «je crois que le Président l'accepte», a-t-il ajouté.