Regard : Les ForÃªts en Â«panne Â» dâ€™oxygÃ¨ne

Les températures «grimpent», ces jours-ci, et ça se répercute sur notre patrimoine végétal. Décidément, le massacre se poursuit. C’est à croire qu’il existe une alliance contre nature, mais attestée et explicite entre la forêt et la canicule. L’été, comme chaque année, semble réussir mal à ces écosystèmes qui jouent un rôle de barrage contre la désertification. C’est même l’ennemi juré de nos poumons «verts», en manque d’oxygène, en cette période de grandes chaleurs. La parure de la tête est carrément flagellée, flétrie et décolorée. Elles ne cessent d’encaisser, tous les jours que Dieu fait, coups sur coup, à l’origine d’un recul de ces espaces vitaux, devenus, par la force des choses, inévitable, avec tous ces feux déclenchés, un peu partout qui détruisent des milliers d’hectares. Les incendies de forêt sèment même la terreur dans certaines wilayas du pays qui ont, à leur tour, vu, de leurs propres yeux, le fruit de plusieurs années de labeur partir, en fumée, au même titre que leurs oliviers ou leurs figuiers. Les feux frappent fort, s’acharnent aussi sur ce qui reste de cette ceinture verte qui n’est plus en mesure de nous «couvrir» de son ombre. Chréa, Taref, Yemma Gouraya et bien d’autres ont payé, cette année, une fois de plus, les frais de la négligence, du manque de civisme et de l’agressivité de certains, à l’origine aujourd’hui du défrichement d’une bonne partie de nos forêts. Les bilans partiels, certes, des services des forêts, reviennent pour tirer la sonnette d’alarme sur le triste sort de notre patrimoine, mis à mal par des comportements qui traduisent l’absence de la culture environnementale. Le «vert» ; une couleur qui semble, sans doute, tant déranger. Il n’y a qu’à voir toutes ces pertes essuyées, chaque année, par le secteur des forêts, pour comprendre à quel point il est important de valoriser ces espaces qui agonisent.

Samia D.