hausse des températures : flambée de la facture d’électricité

En zones sahariennes, où les températures estivales atteignent souvent des pics impressionnants, (jusqu’à plus de 50 degrés centigrades), posséder un climatiseur n’est plus perçu comme un luxe, comme cela était le cas par le passé.

Mais disposer d’un pareil équipement peut parfois donner lieu à de mauvaises surprises, surtout lorsqu’on s’habitue à la fraicheur qu’il diffuse et que, subitement, il cesse de fonctionner quand l’énergie électrique vient à faire défaut. En effet, la consommation électrique des ménages dans le sud du pays où, en raison des fortes hausses de température, atteint, elle aussi, des sommets. Pour les habitants de ces régions, ce n’est pas tant le fait que les factures qui leur sont présentées qui amènent les habitants à faire grise mine mais les pannes récurrentes et subites.

Un résident admet qu’en raison de la chaleur étouffante régnant, de jour comme de nuit, les climatiseurs sont mis à contribution en permanence dans les foyers. “Ici, dit-il, nous avons seulement quatre mois durant lesquels les températures sont favorables”. En été, sans les climatiseurs, « nous pourrions mourir ». Dans le nord du pays, où la canicule a tendance à perdurer, des citoyens se plaignent, pour leur part, à devoir s’acquitter de factures d’énergie budgétivores. Samia, femme au foyer, explique que pour « tenter de faire quelque économie, elle prend, chaque fois, la précaution d’éteindre la lumière dans certaines chambres inutilisées et de ne pas user du programme d’eau chaude de sa machine à laver ».

Il est à relever également qu’un résident du sud consomme jusqu’à 10.000 kWh durant les trois mois de l’été, soit trois fois plus que son compatriote habitant au nord du pays. Cette différence de taille est confirmée par le PDG de la société Opérateur système, Azziz Amioud, qui l’explique par les conditions particulières régnant au sud et de l’usage massif qui est fait des appareils de climatisation. En effet, la canicule, que connaît actuellement l’Algérie, a eu pour conséquence une sensible augmentation de la consommation nationale d’énergie électrique, dont le pic a atteint 13.000 mégawatts durant la seule journée de mardi, comparés aux 12.000 mégawatts constatés le 1er août 2016. Aziz Ameyoud, prévient que «ce record risque fort d’être dépassé, dans les jours à venir», ajoutant toutefois que son entreprise est préparée pour faire face à toute demande supérieure. « On n’attend pas le jour J pour répondre à la demande. C’est un travail de grande haleine, tous les moyens nécessaires sont déjà réunis pour relever le défi », a-t-il affirmé, signalant, à ce propos, que pour parer à toute éventualité de black-out, « des centrales, à l’exemple de celle de Boufarik ou de Biskra, ont été sollicitées, afin que la demande en énergie soit satisfaite à tout moment ». M. Ameyoud a mis en exergue le fait que la production nationale d’énergie électrique actuellement disponible suffit « largement » à répondre aux prévisions des besoins nationaux, estimés entre 13.500 à 14.000 mégawatts. « On est capable de satisfaire ce volume, et même si ça dépasse, on peut aller au-delà », a-t-il tenu à rassurer. En revanche, le PDG de la société Opérateur Système Electrique a appelé les utilisateurs à rationaliser leur consommation d’énergie, prévenant qu’à certains niveaux, la facture de tarification est susceptible d’augmenter sérieusement «le geste citoyen qui nous amène à une consommation intelligente sur la rationalisation est bien nécessaire », a-t-il dit. Sachant que les foyers consomment presque dix fois plus d’électricité par rapport aux normes internationales et deux fois plus que la moyenne des pays maghrébins. A noter que dans le dernier bulletin météorologique spécial émis, les températures ont dépassé les 44° dans plusieurs wilayas du nord du pays. Il s’agit des wilayas de Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Bouira, Mila, Constantine et Guelma. Cette vague de chaleur a touché, et touchera aussi, les wilayas du Centre-Est où « les températures maximales » on atteint et dépasseront les 40° à l’ombre. Les wilayas concernées sont : Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda, Annaba, Jijel et El-Tarf.

Salima Ettouahria