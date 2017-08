Plages : Sensibilisation sur les flÃ©aux sociaux

Une campagne d’information et de sensibilisation sur les multiples formes de violence, la pollution de l’environnement, la drogue et la criminalité a été lancée mardi par l’association sociale Femme active au niveau des plages de Tigzirt et d’Azeffoun.

Le coup d’envoi de la manifestation qui s’étalera jusqu’au 14 du mois en cours a été donné à partir des plages autorisées à la baignade de la ville de Tigzirt, où des animateurs de la campagne ont approché les familles présentes sur place et leur ont expliqué les dangers des différents fléaux sociaux et la menace qu’ils représentent, a indiqué Djouher Hachemi, présidente de l’association.

Au niveau du port de plaisance de la même localité, ce sont des projections d’émissions, de documentaires portant sur les phénomènes ciblés qui ont été programmés dans l’après-midi de cette première journée.

Des équipes mobilisées dans le cadre de cette manifestation élargiront leurs activités à partir de jeudi à la plage d’Azeffoun, où seront également touchées les différentes plages et le port qui accueillent des milliers d’estivants durant cette période.

Le but de cette initiative, selon la présidente de l’association, est d’actualiser l’esprit de vigilance, de sagesse et du civisme chez les familles algériennes qui devront contribuer à l’épanouissement de la société à travers la généralisation des bonnes pratiques et la lutte commune contre les différentes formes de délinquance et de dérive. Considérant que la femme est le premier maillon de cellule familiale, l’association fera d’elle l’acteur et la cible principale de tout le travail qui sera fait pendant deux semaines à travers les deux villes côtières, a-t-elle précisé. «Cette activité s’inscrit dans la continuité du programme que nous avons entamé depuis 2012 dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux, notamment la violence à l’égard des femmes et des enfants, la drogue en milieu scolaire et la criminalité», a-t-elle souligné.

«Pendant l’année scolaire, nous avons sillonné plusieurs établissements de l’enseignement moyen et secondaire, ensuite les placettes publiques du chef lieu de la wilaya durant le mois de Ramadhan pour passer aux plages à l’occasion de la saison estivale», a-t-elle rappelé.

En plus des sujets habituels traités par les animateurs bénévoles, l’association Femme active a introduit pour cette campagne le volet protection de l’environnement et la préservation de la propreté des plages qui constituent la destination privilégiée des familles durant cette période de grandes chaleurs, a affirmé Mme Hachemi, estimant que le développement social est tributaire d’une prise de conscience générale, mais aussi du comportement et de la bonne conduite de tout un chacun. (APS)