Malades mentaux errants : Appel Ã  une prise en charge

La santé mentale est essentielle à la santé. Elle est liée au développement des sociétés et des pays. Elle est aussi indispensable pour favoriser le bien-être personnel, les relations familiales et l’apport de contributions utiles à la société.

En dépit de l’amélioration de l’accès aux soins psychiatriques, la politique de santé mentale en Algérie est bien en deçà des standards internationaux. En témoignent le manque d'infrastructures sanitaires et le nombre important de malades mentaux errants qui ont envahi, ces derniers temps, villes et grandes villes du pays. La capitale en est l’exemple le plus illustratif. Il est courant d’y observer des malades mentaux errants, cohabitant avec le reste de la population. Livrés à eux-mêmes et abandonnés sans soins ces malheureux sont pour la plupart délaissés par leurs siens.

Les dernières statistiques sur la santé mentale en Algérie indiquent que 30% des SDF qui errent dans les rues d'Alger et les autres grandes villes souffrent de troubles mentaux. Abandonnés par leurs familles ou perdus, ils sont hors de tout traitement ou de prise en charge psychiatrique.

Selon les résultats d'une étude réalisée par le ministère de la Santé, le handicap mental touche 30.000 personnes. La prévalence du handicap mental est de 474,2 pour 100.000 habitants. Il atteint 194 pour 100.000 habitants pour le groupe d'âge de 25 à 44 ans.

Il ressort que ce type de handicap est essentiellement masculin. Il est recensé deux handicapés mentaux de sexes masculins pour un de sexe féminin.

Lors d’une rencontre organisée à Oran, le wali, M. Mouloud Cherifi, a appelé les services concernés, en l’occurrence les directions de l’action sociale, et de la santé et de la population, à trouver des solutions aux malades mentaux errants.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a invité les services en question à créer des aires spécifiques pour les malades errants et des structures intermédiaires en vue de leur assurer une meilleure protection, tout en exigeant un recensement pour quantifier les sans domicile fixe.

Une responsabilité partagée

Pas moins de 290 personnes malades ont été transférées dans leur ville d’origine, avec le concours des cellules de placement au niveau des wilayas, a souligné, pour sa part, le directeur de l’action sociale de la wilaya, Mohamed Fedala, rappelant l’existence de deux structures sociales seulement, Dar Errahma, sise à Misserghine, et la caserne Chaâbane, un hospice pour vieillards situé à (haï) M’dina J’dida, outre l’hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi, qui fonctionne en surnombre. «Malgré l’existence d’un plateau technique et d’un effort de placement, tout le monde doit cogiter pour éviter que ces malades ne soient la proie des vendeurs de drogues», a souligné, de son côté, le directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Oran, Abdelkader Guessab, qui a relevé l’absence d’une continuité dans le traitement ambulatoire de ces malades.

M. Mouloud Cherifi a aussi appelé à réactiver le service de toxicomanie, pivot central pour la prise en charge des sans domicile fixe.

Il y a lieu de rappeler que l’Algérie a opté, au cours de l’année en cours, pour une approche qui privilégie la prévention au traitement en santé mentale, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette approche est basée sur la santé de proximité et la coordination avec les autres secteurs suivant le Plan national de promotion de la santé psychiatrique 2017-2020 qui sera prochainement mis en œuvre, préconisant la protection des droits des personnes atteintes de maladies psychiatriques. Plusieurs mesures ont été prises à cet effet par le ministère de la Santé, avec notamment la création d’une sous-direction de la santé mentale au sein de l’organigramme du ministère.

Sur le plan des infrastructures, le ministère de tutelle précise que les structures publiques de la santé psychiatrique comptent, à travers le pays, 5.000 lits et emploient 1.000 médecins psychiatres qui seront renforcés par le recrutement prochain de 101 autres psychiatres, notamment dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud. Sur un autre plan, le secteur de la santé emploie également 1.368 psychologues et compte 40 centres intermédiaires de soins en toxicomanie, en plus de 10 autres centres en cours de réalisation.

S. Sofi