Dans la lucarne : Retour, maisâ€¦

Les joueurs étrangers sont de retour dans notre championnat de Ligue 1. Les avis sont certes partagés, mais la grande majorité des observateurs est pour l’autorisation de leur retour dans notre championnat national. C’est vrai qu’avant, un club pouvait recruter trois joueurs. Comme nos clubs ne sont pas à jour avec eux sur le plan financier, l’ancienne direction de la FAF avait tout simplement interdit leur recrutement. C’est une façon manifeste d’alléger cette structure qui était obligé de se substituer aux clubs pour régler les cas litigieux. Les joueurs africains, faut-il le répéter, ne sont pas des enfants de chœur. S’ils ne sont pas payés, ils se dirigeront directement à la FIFA pour recouvrer leurs droits. C'est-à-dire se faire payer au dernier centime. Et ce ne sont pas des mots en l’air. La nouvelle direction de la FAF, à sa tête Kheireddine Zetchi, a remis cela au goût du jour. Au lieu de trois joueurs, nos clubs peuvent en recruter deux par club. Une mesure qui n’a fait que des heureux. Car tout le monde veut avoir son «Africain» pour se renforcer et bien figurer dans le prochain exercice qui s’annonce très serré avant même qu’il ne soit entamé. La reprise, comme on le sait, est fixée aux 25/26 août. Ces joueurs africains sont considérés comme des «pions» incontournables si l’on veut aller de l’avant. La plupart de nos clubs ont ramené leurs «Africains». Sur ce plan, ils sont tous d’accord pour se renforcer. Toutefois, et à la suite de la fin de la date butoir du mercato estival (31 juillet), certains de nos clubs sont en butte à quelques situations pour le moins difficiles et qui interpellent les règlements et surtout la nécessité d’être responsable lorsqu’on signe un contrat ou autre. Un joueur étranger était sous contrat avec une équipe, le MOB, qui vient de rétrograder. Le joueur a été recruté par l’USMA. Il aurait même signé, puisqu’il a reçu une avance assez conséquente. Entre-temps, le MOB s’adresse à la CRL qui lui donne raison et rend caduque l’opération recrutement de Sidibé par les Rouge et Noir. Les Béjaouis négocient avec les Mouloudéens, et notamment le nouveau directeur général sportif, Kamel Kaci-Saïd. Ils rachètent ses papiers de libération contre une très forte somme d’argent. Jusque-là, il n’y a rien d’anormal, sauf que le joueur malien en question a refusé de signer au MCA, arguant qu’il a reçu une avance du club de Soustara et, par conséquent, il ne peut aller jouer ailleurs. Les nouveaux dirigeants du MCA, se sentant blousés et désabusés, ne veulent pas lui favoriser son départ là où il veut. Il est certain que ce bras de fer n’aurait pas du y être si Sidibé avait fait preuve de doigté et de bons sens. Il aurait dû suivre le club qui a en sa possession sa lettre de libération. Car, sans ses papiers, il ne peut aller dans un autre club du fait qu’il n’est pas maître de son destin. Il faut admettre que ce problème qui vient de naître, contre toute attente, entre le MCA et Sidibé, nous interpelle et nous pousse à être vigilants. Finalement, le joueur avait fini par régler son problème, puisqu’il a opté pour l’USMA, après que le MCA eut revendu sa lettre de libération. Il est certain que durant la prochaine saison, les ennuis, notamment financiers, avec les joueurs étrangers, risquent de se multiplier, comme ce fut le cas par le passé où un joueur qui n’a joué que dix minutes repart chez lui avec une «grosse cagnotte», parce que la FIFA lui a donné raison, conformément au contrat signé avec le club. Notre règlementation n’est pas encore claire et précise concernant le volet relatif au recrutement et fin de contrat d’un joueur étranger. Attention à l’arnaque !

Hamid Gharbi