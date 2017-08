Seville : Jesus Navas quatre ans aprÃ¨s

L'ailier international espagnol Jesus Navas a signé son retour au FC Séville (Liga espagnole de football) où il s'est engagé pour quatre saisons en provenance de Manchester City (Premier league anglaise), a annoncé le club espagnol sur son site internet. Après quatre saisons en demi-teinte dans l'effectif du club mancunien, le joueur de 31 ans retrouve l'Andalousie où il a éclos au plus haut niveau, «avec la ferme intention de devenir le joueur le plus capé de l'histoire du Séville FC», a expliqué le club.

À Séville dès l'âge de 15 ans, Navas y a déjà disputé 395 rencontres et remporté deux Coupe de l'UEFA, une Supercoupe d'Europe, deux Coupes du Roi et une Supercoupe d'Espagne. Il ne lui reste plus que 19 matches à jouer pour égaler le record actuel du club, détenu par son légendaire attaquant Juan Arza (414 apparitions).